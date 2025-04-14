НОВОСТИПроисшествия

"Маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в ленточном бору Барнаула

Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами"

14 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Женщина в лесу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина в лесу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жительница краевой столицы рассказала в паблике "Барнаул 22", как в субботу днем, 12 апреля, ее преследовал неизвестный мужчина, когда она шла по лесу на работу – от шоссе Ленточный Бор в сторону загородного комплекса "Золотая подкова".

"Пройдя примерно половину пути от трассы, я оглянулась и увидела мужчину, у которого были спущены штаны и нижнее белье. Он трогал орган, глядя на меня. От испуга и шока я побежала, и он побежал за мной. На дороге не было ни людей, ни проезжающих машин. От этого страх только увеличился, паника была страшная, ноги подкашивались. Смысла кричать не было, все равно никто не поможет и не спасет. Вся жизнь промелькнула перед глазами. Но я смогла убежать", – рассказала женщина.

По ее словам, на вид мужчине было 45-50 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы короткие, русые. Был одет в свитер и спортивные штаны темного-серого цвета.

Ранее в Барнауле "маньяк" надругался над девушкой на территории пустыря рядом с ТЦ "Европа".

Кадр:

В Барнауле поймали "педофила", пытавшегося затащить девочку в кусты, и отпустили

Со слов матери потерпевшей, сейчас мужчина находится на свободе и в своих действиях не ограничен
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул

Комментарии 31

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R22

12:07:26 14-04-2025

как можно бежать (!) со спущенными штанами и нижним бельем?

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Гость

13:00:35 14-04-2025

R22 (12:07:26 14-04-2025) как можно бежать (!) со спущенными штанами и нижним бельем? ... В фантазиях одинокой женщины маньяки и не на то способны

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Гость

12:07:40 14-04-2025

Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами" Только жизнь?)))))

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Гость

12:09:15 14-04-2025

Догнал, нет ?

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123

14:04:53 14-04-2025

Гость (12:09:15 14-04-2025) Догнал, нет ?... естественно нет, потому что женщина с поднятой юбкой бежит быстрее мужчины со спущенными штанами

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Владимир

09:05:24 15-04-2025

Гость (12:09:15 14-04-2025) Догнал, нет ?... Догнал на 10-м км- но ему уже не хотелось.

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Гость

12:09:50 14-04-2025

Ловкий какой! Я вот со спущенными штанами с трудом передвигаюсь.

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Кхм...

12:11:47 14-04-2025

😆
Странно, если бы женщина не смогла убежать от "маньяка со спущенными штанами".

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Гость

12:12:44 14-04-2025

Наверное сладостный сон приснился мадам. Хотелось бы посмотреть, как она сама попробовала со спущенными штанами и трусами хотя бы пройти, не говоря о том чтобы пробежать...

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Гость

12:18:14 14-04-2025

Надо было начинать видео снимать и комментировать.

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Гость

12:58:45 14-04-2025

Гость (12:18:14 14-04-2025) Надо было начинать видео снимать и комментировать.... Лучше что-то похожее на ствол

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Гость

12:30:11 14-04-2025

Бежать с задранной юбкой получается лучше чем со спущенными штанами. (С)

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Гость

12:42:26 14-04-2025

Анекдот: курица убегает от петуха. Петух думает - не догоню, то хоть согреюсь. Курица думает - а не быстро ли я бегу?

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Musik

12:46:59 14-04-2025

не верьте, реклама... теперь там земельные участки подорожают.

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Гость

13:07:32 14-04-2025

Был одет в свитер и спортивные штаны темного-серого цвета."
А трусы какого цвета у него были? Ишь какая глазастая-убегала,но на бегу рассматривала!

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гость

13:43:29 14-04-2025

Весеннее обострение.

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Гость

14:15:52 14-04-2025

Мужики! Не ходите в лес! Там маньячка бегает.

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Ииииииигорь

14:21:08 14-04-2025

влажные мечты

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Горожанин.

14:25:24 14-04-2025

Да-а-а! Юмор у нас запредельно ....странный, мягко говоря.Почему большинство решило, что девушка что-то придумала? У комментаторов тоже весеннее обострение?

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Гость

14:40:16 14-04-2025

Как в анекдоте- завтра опять пойду...

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Гость

14:59:58 14-04-2025

на фото какая-то постноватая девушка.
я бы за такой не побежал, тем более со спущенными штанами.

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гость

17:41:29 14-04-2025

Гость (14:59:58 14-04-2025) на фото какая-то постноватая девушка.я бы за такой не по... это ИИ нарисовал

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Гость

15:04:36 14-04-2025

- Почему мужчина и женщина не смогут переспать на бегу?
- ....?
- Потому что женщина с поднятой юбкой бегает быстрее чем мужчина со спущенными штанами!...

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Гость

15:06:45 14-04-2025

А может он и не маньяк вовсе. А просто несчастный человек. Шел домой, резинка на трусах лопнула. Тут он видит женщина идет, думал может поможет отремонтировать его семейники.. А она от него.. Вот такие у нас женщины. Не помогут в трудную минуту! =)

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Гость

15:32:37 14-04-2025

эксгибиционисты обычно только самодрюкаются, не нападают. и она ему доставила несказанное, завопив и побежав. нужно с невозмутимым видом отвернуться и идти как обычно, типа "не рассмотрела не заметила". Теперь он ее там будет стеречь каждые 3-4 дня

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гостю

15:47:43 14-04-2025

Гость (15:32:37 14-04-2025) эксгибиционисты обычно только самодрюкаются, не нападают. и ... Теперь он ее там будет стеречь каждые 3-4 дня Откуда такие подробности? Это ты что-ли был?

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Гость

17:38:21 14-04-2025

гостю (15:47:43 14-04-2025) Откуда такие подробности? Это ты что-ли был?...
Ну не все же в познаниях рассказами гопников в подворотне ограничены.

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Гость

16:41:22 14-04-2025

Так это же трасса здоровья. Зимой лыжи, летом бег с ускорениями

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Гость

18:16:42 14-04-2025

Гость (16:41:22 14-04-2025) Так это же трасса здоровья. Зимой лыжи, летом бег с ускорени... Думаешь, это был сам хозяин "Трассы здоровья"?

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гость

18:42:02 14-04-2025

Гость (16:41:22 14-04-2025) Так это же трасса здоровья. Зимой лыжи, летом бег с ускорени... Зимой со спущенными трусами ага прохладно будет, но если упал хотя бы в снег, а не в землю воткнулся))

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Надежда

09:51:56 17-04-2025

Вот ведь, мужская логика в действии, на весь форум. Где написано, что мужик бЕЖАЛ со спущенными штанами, умники? Женщина увидела его в таком состоянии, а как он там бежал она не писала.

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