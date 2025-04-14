"Маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в ленточном бору Барнаула

Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами"

14 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Женщина в лесу / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жительница краевой столицы рассказала в паблике "Барнаул 22", как в субботу днем, 12 апреля, ее преследовал неизвестный мужчина, когда она шла по лесу на работу – от шоссе Ленточный Бор в сторону загородного комплекса "Золотая подкова".

"Пройдя примерно половину пути от трассы, я оглянулась и увидела мужчину, у которого были спущены штаны и нижнее белье. Он трогал орган, глядя на меня. От испуга и шока я побежала, и он побежал за мной. На дороге не было ни людей, ни проезжающих машин. От этого страх только увеличился, паника была страшная, ноги подкашивались. Смысла кричать не было, все равно никто не поможет и не спасет. Вся жизнь промелькнула перед глазами. Но я смогла убежать", – рассказала женщина.

По ее словам, на вид мужчине было 45-50 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы короткие, русые. Был одет в свитер и спортивные штаны темного-серого цвета.

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