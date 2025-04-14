"Маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в ленточном бору Барнаула
Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами"
14 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Жительница краевой столицы рассказала в паблике "Барнаул 22", как в субботу днем, 12 апреля, ее преследовал неизвестный мужчина, когда она шла по лесу на работу – от шоссе Ленточный Бор в сторону загородного комплекса "Золотая подкова".
"Пройдя примерно половину пути от трассы, я оглянулась и увидела мужчину, у которого были спущены штаны и нижнее белье. Он трогал орган, глядя на меня. От испуга и шока я побежала, и он побежал за мной. На дороге не было ни людей, ни проезжающих машин. От этого страх только увеличился, паника была страшная, ноги подкашивались. Смысла кричать не было, все равно никто не поможет и не спасет. Вся жизнь промелькнула перед глазами. Но я смогла убежать", – рассказала женщина.
По ее словам, на вид мужчине было 45-50 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы короткие, русые. Был одет в свитер и спортивные штаны темного-серого цвета.
Ранее в Барнауле "маньяк" надругался над девушкой на территории пустыря рядом с ТЦ "Европа".
12:07:26 14-04-2025
как можно бежать (!) со спущенными штанами и нижним бельем?
13:00:35 14-04-2025
R22 (12:07:26 14-04-2025) как можно бежать (!) со спущенными штанами и нижним бельем? ... В фантазиях одинокой женщины маньяки и не на то способны
12:07:40 14-04-2025
Она отметила, что у нее "вся жизнь промелькнула перед глазами" Только жизнь?)))))
12:09:15 14-04-2025
Догнал, нет ?
14:04:53 14-04-2025
Гость (12:09:15 14-04-2025) Догнал, нет ?... естественно нет, потому что женщина с поднятой юбкой бежит быстрее мужчины со спущенными штанами
09:05:24 15-04-2025
Гость (12:09:15 14-04-2025) Догнал, нет ?... Догнал на 10-м км- но ему уже не хотелось.
12:09:50 14-04-2025
Ловкий какой! Я вот со спущенными штанами с трудом передвигаюсь.
12:11:47 14-04-2025
😆
Странно, если бы женщина не смогла убежать от "маньяка со спущенными штанами".
12:12:44 14-04-2025
Наверное сладостный сон приснился мадам. Хотелось бы посмотреть, как она сама попробовала со спущенными штанами и трусами хотя бы пройти, не говоря о том чтобы пробежать...
12:18:14 14-04-2025
Надо было начинать видео снимать и комментировать.
12:58:45 14-04-2025
Гость (12:18:14 14-04-2025) Надо было начинать видео снимать и комментировать.... Лучше что-то похожее на ствол
12:30:11 14-04-2025
Бежать с задранной юбкой получается лучше чем со спущенными штанами. (С)
12:42:26 14-04-2025
Анекдот: курица убегает от петуха. Петух думает - не догоню, то хоть согреюсь. Курица думает - а не быстро ли я бегу?
12:46:59 14-04-2025
не верьте, реклама... теперь там земельные участки подорожают.
13:07:32 14-04-2025
Был одет в свитер и спортивные штаны темного-серого цвета."
А трусы какого цвета у него были? Ишь какая глазастая-убегала,но на бегу рассматривала!
13:43:29 14-04-2025
Весеннее обострение.
14:15:52 14-04-2025
Мужики! Не ходите в лес! Там маньячка бегает.
14:21:08 14-04-2025
влажные мечты
14:25:24 14-04-2025
Да-а-а! Юмор у нас запредельно ....странный, мягко говоря.Почему большинство решило, что девушка что-то придумала? У комментаторов тоже весеннее обострение?
14:40:16 14-04-2025
Как в анекдоте- завтра опять пойду...
14:59:58 14-04-2025
на фото какая-то постноватая девушка.
я бы за такой не побежал, тем более со спущенными штанами.
17:41:29 14-04-2025
Гость (14:59:58 14-04-2025) на фото какая-то постноватая девушка.я бы за такой не по... это ИИ нарисовал
15:04:36 14-04-2025
- Почему мужчина и женщина не смогут переспать на бегу?
- ....?
- Потому что женщина с поднятой юбкой бегает быстрее чем мужчина со спущенными штанами!...
15:06:45 14-04-2025
А может он и не маньяк вовсе. А просто несчастный человек. Шел домой, резинка на трусах лопнула. Тут он видит женщина идет, думал может поможет отремонтировать его семейники.. А она от него.. Вот такие у нас женщины. Не помогут в трудную минуту! =)
15:32:37 14-04-2025
эксгибиционисты обычно только самодрюкаются, не нападают. и она ему доставила несказанное, завопив и побежав. нужно с невозмутимым видом отвернуться и идти как обычно, типа "не рассмотрела не заметила". Теперь он ее там будет стеречь каждые 3-4 дня
15:47:43 14-04-2025
Гость (15:32:37 14-04-2025) эксгибиционисты обычно только самодрюкаются, не нападают. и ... Теперь он ее там будет стеречь каждые 3-4 дня Откуда такие подробности? Это ты что-ли был?
17:38:21 14-04-2025
гостю (15:47:43 14-04-2025) Откуда такие подробности? Это ты что-ли был?...
Ну не все же в познаниях рассказами гопников в подворотне ограничены.
16:41:22 14-04-2025
Так это же трасса здоровья. Зимой лыжи, летом бег с ускорениями
18:16:42 14-04-2025
Гость (16:41:22 14-04-2025) Так это же трасса здоровья. Зимой лыжи, летом бег с ускорени... Думаешь, это был сам хозяин "Трассы здоровья"?
18:42:02 14-04-2025
Гость (16:41:22 14-04-2025) Так это же трасса здоровья. Зимой лыжи, летом бег с ускорени... Зимой со спущенными трусами ага прохладно будет, но если упал хотя бы в снег, а не в землю воткнулся))
09:51:56 17-04-2025
Вот ведь, мужская логика в действии, на весь форум. Где написано, что мужик бЕЖАЛ со спущенными штанами, умники? Женщина увидела его в таком состоянии, а как он там бежал она не писала.