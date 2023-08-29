В Барнауле поймали "педофила", пытавшегося затащить девочку в кусты, и отпустили
Со слов матери потерпевшей, сейчас мужчина находится на свободе и в своих действиях не ограничен
29 августа 2023, 14:52, ИА Амител
В Барнауле мужчина напал на девочку и попытался затащить ее в кусты, рассказала местная жительница телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
По словам горожанки, все случилось 15 августа около 20:55 у дома № 69 по улице Петра Сухова возле магазина "Магнит".
"На мою дочь набросился неадекватный мужчина (у него, возможно, имеется психическое заболевание), схватил за ногу и попытался утащить в кусты", – написала она.
Девочка при этом смогла вырваться. Она ударила злоумышленника по лицу и укрылась в магазине, а тот, в свою очередь, убежал в другую сторону. Но потом он подошел к дому и смотрел, куда направится ребенок. "Дочь подошла к подъезду, в это время подошел сосед и они вместе зашли домой. Только после этого он ушел из двора", – добавила женщина.
"Какие цели он преследовал, я думаю всем понятно", – подчеркнула мать потерпевшей.
В итоге на злоумышленника написали заявление в полицию написано. Стражи порядка нашли его и передали дело на него в Следственный отдел, но сейчас он находится дома и в своих действиях не ограничен, рассказала горожанка.
В связи с этим она призвала быть осторожнее.
"Есть информация, что этот человек периодически передвигается на общественном транспорте и следит за детьми. Если у кого то есть какая то информация по подобным случаям, просьба, пишите заявление в полицию", - заключила жительница краевой столицы.
15:05:26 29-08-2023
Почему не забрали, это же нападение.
17:00:13 29-08-2023
Наверно оскопили и отпустили с миром.
23:42:17 29-08-2023
А может яжмать чего придумала.
08:02:32 30-08-2023
" схватил за ногу и попытался утащить в кусты"". а выше не смог достать? какой то сюрреализм.
08:10:31 30-08-2023
Гость (08:02:32 30-08-2023) " схватил за ногу и попытался утащить в кусты"". а выше не с... он просто прятался лежа в кустах. из засады охотился
08:14:51 30-08-2023
не слишком ли много педофилов в умах граждан??
13:20:45 30-08-2023
"Какие цели он преследовал, я думаю всем понятно", – подчеркнула мать потерпевшей.*** Мне не понятно. Объясните, что тут загадки загадывать. Если бы это был я, то я бы уволок, чтобы поговорить о средневековой японской прозе и особенностях церковной "крюковой" нотной записи. Это запрещено законом?
02:46:14 21-09-2023
Для любителя "средневековой японской прозе и особенностях церковной "крюковой" нотной записи"-тебя посодют за покушение на незаконное лишение свободы человека, тем более несовершеннолетнего. И чем на дольше, тем лучше!