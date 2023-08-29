В Барнауле поймали "педофила", пытавшегося затащить девочку в кусты, и отпустили

Со слов матери потерпевшей, сейчас мужчина находится на свободе и в своих действиях не ограничен

29 августа 2023, 14:52, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина напал на девочку и попытался затащить ее в кусты, рассказала местная жительница телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

По словам горожанки, все случилось 15 августа около 20:55 у дома № 69 по улице Петра Сухова возле магазина "Магнит".

"На мою дочь набросился неадекватный мужчина (у него, возможно, имеется психическое заболевание), схватил за ногу и попытался утащить в кусты", – написала она.

Девочка при этом смогла вырваться. Она ударила злоумышленника по лицу и укрылась в магазине, а тот, в свою очередь, убежал в другую сторону. Но потом он подошел к дому и смотрел, куда направится ребенок. "Дочь подошла к подъезду, в это время подошел сосед и они вместе зашли домой. Только после этого он ушел из двора", – добавила женщина.

"Какие цели он преследовал, я думаю всем понятно", – подчеркнула мать потерпевшей.

В итоге на злоумышленника написали заявление в полицию написано. Стражи порядка нашли его и передали дело на него в Следственный отдел, но сейчас он находится дома и в своих действиях не ограничен, рассказала горожанка.

В связи с этим она призвала быть осторожнее.