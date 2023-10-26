Маньяка оставили под домашним арестом, а он сбежал и напал на трех девушек в Перми

Пять месяцев рецидивист был в бегах

26 октября 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рецидивиста из Свердловской области, которого разыскивала полиция, задержали 20 октября на выезде из Перми, сообщает 59.ru.

45-летнего мужчину, который ранее отсидел за убийство, поймали после изнасилования 22-летней девушки в Екатеринбурге в апреле 2023 года. Он подвозил ее на каршеринговой машине, остановился в безлюдном месте, связал лосинами и насиловал в течение пяти часов.

Суд отправил мужчину не в СИЗО, а под домашний арест, где он пробыл совсем недолго – пару недель. В мае он сбежал и был объявлен в розыск.

"Попросил разрешения у следователя отпустить его в больницу в соседний город. Следователь дал разрешение", – отмечает издание со ссылкой на собеседника.

Местонахождение рецидивиста установили только в октябре, когда в Перми начались нападения на девушек. Пока известно о трех случаях, всем пострадавшим по 18-19 лет.