НОВОСТИПроисшествия

Маньяка оставили под домашним арестом, а он сбежал и напал на трех девушек в Перми

Пять месяцев рецидивист был в бегах

26 октября 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Рецидивиста из Свердловской области, которого разыскивала полиция, задержали 20 октября на выезде из Перми, сообщает 59.ru.

45-летнего мужчину, который ранее отсидел за убийство, поймали после изнасилования 22-летней девушки в Екатеринбурге в апреле 2023 года. Он подвозил ее на каршеринговой машине, остановился в безлюдном месте, связал лосинами и насиловал в течение пяти часов.

Суд отправил мужчину не в СИЗО, а под домашний арест, где он пробыл совсем недолго – пару недель. В мае он сбежал и был объявлен в розыск.

"Попросил разрешения у следователя отпустить его в больницу в соседний город. Следователь дал разрешение", – отмечает издание со ссылкой на собеседника.

Местонахождение рецидивиста установили только в октябре, когда в Перми начались нападения на девушек. Пока известно о трех случаях, всем пострадавшим по 18-19 лет.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИПроисшествия
Нападения на людей маньяк

Комментарии 3

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Гость

14:14:28 26-10-2023

Сколько следователь получил? Да и суд какой гуманный. Тоже за бесплатно, наверное.

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Гость

14:22:21 26-10-2023

Кривосудие во всей красе

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Гость

15:00:22 26-10-2023

Наш суд самый гуманный суд в мире! По отношению к насильникам, ворам и убийцам. Это вам не стаканчиком бумажным в омоновца кинуть...

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