У погибшей остался муж, который долгие годы вместе со следователями пытался поймать убийцу, но не дожил до его ареста

25 октября 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Тайну жестокого убийства медсестры под Новосибирском раскрыли спустя 23 года. Как сообщает "КП-Новосибирск", тело женщины обнаружили в небольшом поселке Красноозерское 1 января 1999 года: ее изнасиловали и забили до смерти. У нее остался муж, который долгие годы вместе со следователями пытался поймать убийцу, но не дожил до его ареста.

Новый год Кира (имя изменено) встречала вместе с мужем и двумя дочками у друзей. К 5 часам утра сибирячка поспешила домой, где она должна была переодеться и успеть на смену в больницу. Родные остались в гостях. Сама решила срезать – и пошла по тропинке через рощу недалеко от стадиона.

На работе Кира так и не появилась. Когда муж об этом узнал, то забил тревогу и пошел в полицию. Искали ее по всему поселку и нашли в роще. Экспертиза позже показала, что перед смертью ее изнасиловали.

"Одним из подозреваемых был местный парень Артем (имя изменено). В то утро, когда Кира погибла, его видели рядом с той рощей, где ее нашли, потому его и допрашивали. Тогда доказать ничего не удалось, хотя приезжали эксперты из Томска, проводили анализ ДНК. Но совпадений не было, и Артема выпустили", – рассказала знакомая семьи. Спустя 23 года у следователей получилось найти убийцу. А помогла в этом шуба медсестры – на ней обнаружили ДНК Артема. Мужчину задержали в Новосибирске. Однако супруг погибшей так об этом и не узнал – он умер около 10 лет назад.

Сельчане считают, что убийца расправился с медсестрой, поскольку был пьян и разругался со своей девушкой. Вероятно, так он решил отомстить всем женщинам.