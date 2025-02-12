Чемпионат России по горнолыжному спорту пройдет в Белокурихе и "Манжероке"

Соревнования стартуют 12 февраля

12 февраля 2025, 09:30, ИА Амител

Фото: Maarten Duineveld / unsplash.com

Курорт Сбера "Манжерок" в Республике Алтай и горнолыжный комплекс "Благодать" в Белокурихе Алтайского края впервые примут чемпионат России по горнолыжному спорту.

Согласно расписанию, в "Манжероке" состязания пройдут с 12 по 17 февраля.

По данным "Ъ", на них более 120 лучших спортсменов со всей страны разыграют кубки и четыре комплекта медалей в слаломе и слалом-гиганте. Главные гонки пройдут на трассе "Сибирь". Для слалом-гиганта подготовили трассу длиной более 1200 метров с перепадом высот 450 метров – это самый большой перепад среди российских трасс для таких соревнований.

Затем состязания перейдут в Белокуриху — там с 17 по 21 февраля на трассе горнолыжного комплекса "Благодать" пройдут забеги в дисциплинах слалом и параллельный слалом.

По информации "Алтайского спорта", 18 февраля на центральном стадионе Белокурихи пройдет концертно-развлекательная программа в рамках торжественной церемонии открытия соревнований. Гостей ждут выступления творческих коллективов, спортивные и арт-площадки, мастер-классы, аниматоры, а главный гость мероприятия — певец Доминик Джокер.