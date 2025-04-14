Маральник зацвел в Горном Алтае. Фото

Первые нежные цветы появились на горных склонах еще неделю назад

14 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Цветение маральника в Республике Алтай / Фото: архив amic.ru

В Чемальском районе Республики Алтай замечены первые цветущие кусты маральника (рододендрона Ледебура) – верный знак того, что весна окончательно вступила в свои права.

"Главное событие весны официально можно считать открытым", – делится участница сообщества "Барнаул 22" Инна Смирнова, подчеркивая, что для теплой весны это нормальное время начала цветения.

Тем, кто планирует полюбоваться розовыми склонами, стоит учесть: по прогнозам, в Чемальском районе пик цветения может пройти до майских праздников. А вот вдоль Чуйского тракта при стабильной погоде самое буйство красок ожидается как раз в середине длинных выходных в мае.

А 1 мая 2025 года всех ждет большой алтайский фестиваль "Цветение маральника". Организаторы готовят особенный праздник: ярче, интереснее, свободнее. Обещают создать точки притяжения по стихиям, раскрыть тему легенд на главной сцене, удивить digital-форматами с интеграцией ИИ и порадовать гурманов большой фуд-зоной "Тропа вкусов". Все подробности о фестивале будут позже.