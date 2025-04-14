НОВОСТИОбщество

Маральник зацвел в Горном Алтае. Фото

Первые нежные цветы появились на горных склонах еще неделю назад

14 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Цветение маральника в Республике Алтай / Фото: архив amic.ru

В Чемальском районе Республики Алтай замечены первые цветущие кусты маральника (рододендрона Ледебура) – верный знак того, что весна окончательно вступила в свои права.
"Главное событие весны официально можно считать открытым", – делится участница сообщества "Барнаул 22" Инна Смирнова, подчеркивая, что для теплой весны это нормальное время начала цветения.

Тем, кто планирует полюбоваться розовыми склонами, стоит учесть: по прогнозам, в Чемальском районе пик цветения может пройти до майских праздников. А вот вдоль Чуйского тракта при стабильной погоде самое буйство красок ожидается как раз в середине длинных выходных в мае.

А 1 мая 2025 года всех ждет большой алтайский фестиваль "Цветение маральника". Организаторы готовят особенный праздник: ярче, интереснее, свободнее. Обещают создать точки притяжения по стихиям, раскрыть тему легенд на главной сцене, удивить digital-форматами с интеграцией ИИ и порадовать гурманов большой фуд-зоной "Тропа вкусов". Все подробности о фестивале будут позже.

Первоцветы в Барнауле / Фото: amic.ru

Первые весенние цветы распустились в Барнауле. Фото

В одном из дворов краевой столицы обнаружилась уже целая поляна цветов
НОВОСТИОбщество

природа Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

15:23:25 14-04-2025

значит через сутки похолодание

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ППШариков

16:03:36 14-04-2025

Пора ехать.

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Musik

21:27:14 14-04-2025

Маралятина вкусная но суховата.

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Гость

10:13:24 15-04-2025

Ха и цена на Фестиваль, тур операторы Вы не охамели? Мы вот автобус арендовали и получилось минимум на 1000 руб дешевле с человека. Не плохо туризм бабла косит....

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