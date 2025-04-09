Первые весенние цветы распустились в Барнауле. Фото
В одном из дворов краевой столицы обнаружилась уже целая поляна цветов
09 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Первоцветы в Барнауле / Фото: amic.ru
Апрель в этом году дает жáру и природа берет свое. В обычном городском дворе уже вовсю цветут первые весенние цветы. Воздух наполнился жизнью – порхают первые бабочки, а кое-где уже появились и назойливые комары. Весна уверенно вступает в свои права, и даже ледоход на Оби уже завершается.
Однако в начале следующей недели регион ждут похолодание и дожди. Температура будет в пределах +10 градусов.
11:47:49 09-04-2025
они прелестны