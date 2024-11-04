Марго Робби впервые стала мамой
Мальчик родился 17 октября
04 ноября 2024, 08:32, ИА Амител
Марго Робби / Кадр из фильма "Барби"
Известная голливудская актриса Марго Робби впервые стала мамой. Об этом сообщает Daily Mail.
34-летняя Марго родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно только сейчас. Интересно, что друзья и родственники пары хранят молчание об этом событии.
Марго Робби познакомилась с Томом Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита", где он был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились, хотя о своей помолвке не объявляли.
О беременности актрисы стало известно 7 июля.
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