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Марго Робби впервые стала мамой

Мальчик родился 17 октября

04 ноября 2024, 08:32, ИА Амител

Марго Робби / Кадр из фильма "Барби"
Марго Робби / Кадр из фильма "Барби"

Известная голливудская актриса Марго Робби впервые стала мамой. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Марго родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно только сейчас. Интересно, что друзья и родственники пары хранят молчание об этом событии.

Марго Робби познакомилась с Томом Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита", где он был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились, хотя о своей помолвке не объявляли.

О беременности актрисы стало известно 7 июля.

Кино Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

10:17:28 04-11-2024

Кто это?

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Гость

10:36:01 04-11-2024

Оно нам надо?

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Гость

12:09:00 04-11-2024

столько людей в мире просто живут свою жизнь

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Гость

14:19:37 04-11-2024

Гость (12:09:00 04-11-2024) столько людей в мире просто живут свою жизнь... Ты что не просто живешь?)

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Musik

16:30:24 04-11-2024

На мой взгляд натурала - симпатичная тетя.

  4 Нравится
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Элен без ребят

19:48:35 04-11-2024

Барби родила мини- Кена

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Гость

20:09:14 04-11-2024

Элен без ребят (19:48:35 04-11-2024) Барби родила мини- Кена... Старушка, не Барби, а Харли Квинн! И не твоего любимого бесполого Кена, а мини-Джокера!

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