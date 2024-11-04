Мальчик родился 17 октября

04 ноября 2024, 08:32, ИА Амител

Марго Робби / Кадр из фильма "Барби"

Известная голливудская актриса Марго Робби впервые стала мамой. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летняя Марго родила сына от своего супруга, кинопродюсера Тома Акерли. Мальчик появился на свет 17 октября, но о его рождении стало известно только сейчас. Интересно, что друзья и родственники пары хранят молчание об этом событии.

Марго Робби познакомилась с Томом Акерли в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне "Французская сюита", где он был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились, хотя о своей помолвке не объявляли.

О беременности актрисы стало известно 7 июля.