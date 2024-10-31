Шварценеггер рассказал, за кого проголосует на выборах президента США
По словам актера, он всегда будет "в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем"
31 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)
Арнольд Шварценеггер поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.
Звезда "Терминатора" и бывший губернатор Калифорнии в соцсети X заявил, что всегда будет "в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем".
"<...> Я голосую за Камалу Харрис и [кандидата в вице-президенты США от демократов] Тима Уолца", – написал он.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.
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10:44:16 31-10-2024
Да тут можно было даже не сомневаться. Товарища австрийца давно приподняли республиканцы, но он потом резко переобулся и стал дэрьмократом.
12:18:34 31-10-2024
Гость (10:44:16 31-10-2024) Да тут можно было даже не сомневаться. Товарища австрийца да...
Из чего можно смело сделать вывод, что вы бы, как российский патриот, проголосовали бы за Трампа. Опять ошибаетесь, Трамп для России не лучше. И в этом можно будет скоро убедиться. Посмотрим, как вы будете переобуваться.
11:10:05 31-10-2024
Шварцнеггер будет голосовать за Путина... В следующие выборы
14:05:42 31-10-2024
Да и так все ясно. Припишут голоса молодой бабенке. Суровые люди в кожанках будут мягко говоря не удовлетворены. И будут правы. Демократы там -гно еще то! Все вытащат кольты. И понеслась. Америка сгинет в огне гражданской войны как Российская империя в 1917 а Шварценнегер бежит переодевшись в женское платье