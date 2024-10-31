Шварценеггер рассказал, за кого проголосует на выборах президента США

По словам актера, он всегда будет "в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем"

31 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)

Арнольд Шварценеггер поддержал кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.

Звезда "Терминатора" и бывший губернатор Калифорнии в соцсети X заявил, что всегда будет "в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем".

"<...> Я голосую за Камалу Харрис и [кандидата в вице-президенты США от демократов] Тима Уолца", – написал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться.