Марина Ракова признала вину в хищении миллионов из бюджета

Экс-замминистра просвещения обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей

04 апреля 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: rsv.ru

Экс-замминистра просвещения России, уроженка Алтайского края Марина Ракова признала вину в хищении денег из бюджета, сообщает РИА Новости.

"Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам", – сказала бывшая чиновница в Никулинском суде Москвы, где слушается дело.

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Якобы она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчёты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО.