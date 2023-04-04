Марина Ракова признала вину в хищении миллионов из бюджета
Экс-замминистра просвещения обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей
04 апреля 2023, 16:09, ИА Амител
Экс-замминистра просвещения России, уроженка Алтайского края Марина Ракова признала вину в хищении денег из бюджета, сообщает РИА Новости.
"Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам", – сказала бывшая чиновница в Никулинском суде Москвы, где слушается дело.
Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Якобы она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчёты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО.
16:20:08 04-04-2023
заплатит 200000 штрафа, да отпустят ее с Богом. расходимся .
16:21:22 04-04-2023
Премию и новую должность дадут , за осознание? Или придется срочно иммигрировать из-за политических приследований
16:34:02 04-04-2023
ну просто выговора тут конечно будет мало, а вот строгий выговор в самый раз
17:32:32 04-04-2023
50 млн не та сумма за которую нужно сажать чиновников,так можем и без чиновников остаться
17:36:28 04-04-2023
Страна катиться в пропасть со всей этой коррупцией...все понимают что украсть миллионы безопаснее чем кусок хлеба в магазины из-за голода. все все понимают и дальше с этим живут.
09:05:26 05-04-2023
Нужно руки отрубать за воровство вот и все! Чтобы всю жизнь напоминание было.