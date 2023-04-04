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Марина Ракова признала вину в хищении миллионов из бюджета

Экс-замминистра просвещения обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей

04 апреля 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: rsv.ru
Фото: rsv.ru

Экс-замминистра просвещения России, уроженка Алтайского края Марина Ракова признала вину в хищении денег из бюджета, сообщает РИА Новости.

"Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам", – сказала бывшая чиновница в Никулинском суде Москвы, где слушается дело.

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. Якобы она пролоббировала выделение денег на госконтракты по проекту "Учитель будущего", однако никто эти контракты не выполнял, деньги были присвоены, отчёты оказались фиктивными. В ноябре 2022 года Ракову выпустили из СИЗО.

Комментарии 6

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Гость

16:20:08 04-04-2023

заплатит 200000 штрафа, да отпустят ее с Богом. расходимся .

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Гость

16:21:22 04-04-2023

Премию и новую должность дадут , за осознание? Или придется срочно иммигрировать из-за политических приследований

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Гость

16:34:02 04-04-2023

ну просто выговора тут конечно будет мало, а вот строгий выговор в самый раз

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Гость

17:32:32 04-04-2023

50 млн не та сумма за которую нужно сажать чиновников,так можем и без чиновников остаться

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Гость

17:36:28 04-04-2023

Страна катиться в пропасть со всей этой коррупцией...все понимают что украсть миллионы безопаснее чем кусок хлеба в магазины из-за голода. все все понимают и дальше с этим живут.

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Гость

09:05:26 05-04-2023

Нужно руки отрубать за воровство вот и все! Чтобы всю жизнь напоминание было.

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