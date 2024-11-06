Мария Бутина прокомментировала выборы в США

Она ожидает массовых протестов в стране

06 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: vk.com/butina_maria

Мария Бутина, уроженка Алтайского края и депутат Государственной Думы от Кировской области, поделилась своим мнением о предварительных результатах президентских выборов в США. Об этом сообщает Telegram-канала "Выборный".

"Я ожидаю беспорядки в любом случае, потому что вы уже видели заколоченные витрины и все прочее. Очевидно совершенно, что если победит Трамп, то выйдут те, кто за Харрис. Если победит Харрис, то выйдут те, кто за Трампа. Возможны исключения. Если Трамп реально победит с огромным отрывом, когда все скажут, что тут все очевидно, тогда, может быть, никаких беспорядков не будет, хотя этот сценарий маловероятен. В общем, продолжаем следить", – сказала Бутина.

Она добавила, что в этом году между кандидатами в президенты не было достойных дебатов.

Дональд Трамп уже назвал себя 47-м президентом. По последним данным, он набрал 277 голосов выборщиков в штатах, что превышает минимально необходимое количество в 270 голосов. В то же время у представителя демократической партии Камалы Харрис всего 226 голосов. Ожидается, что ситуация существенно не изменится после подведения окончательных итогов голосования.