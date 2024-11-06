Мария Бутина прокомментировала выборы в США
Она ожидает массовых протестов в стране
06 ноября 2024, 19:10, ИА Амител
Мария Бутина, уроженка Алтайского края и депутат Государственной Думы от Кировской области, поделилась своим мнением о предварительных результатах президентских выборов в США. Об этом сообщает Telegram-канала "Выборный".
"Я ожидаю беспорядки в любом случае, потому что вы уже видели заколоченные витрины и все прочее. Очевидно совершенно, что если победит Трамп, то выйдут те, кто за Харрис. Если победит Харрис, то выйдут те, кто за Трампа. Возможны исключения. Если Трамп реально победит с огромным отрывом, когда все скажут, что тут все очевидно, тогда, может быть, никаких беспорядков не будет, хотя этот сценарий маловероятен. В общем, продолжаем следить", – сказала Бутина.
Она добавила, что в этом году между кандидатами в президенты не было достойных дебатов.
Дональд Трамп уже назвал себя 47-м президентом. По последним данным, он набрал 277 голосов выборщиков в штатах, что превышает минимально необходимое количество в 270 голосов. В то же время у представителя демократической партии Камалы Харрис всего 226 голосов. Ожидается, что ситуация существенно не изменится после подведения окончательных итогов голосования.
19:21:17 06-11-2024
Тоже мне эксперт. Прошмыгнула в думу по разнорядке от Кировской области
22:30:39 06-11-2024
Гость (19:21:17 06-11-2024) Тоже мне эксперт. Прошмыгнула в думу по разнорядке от Киров... Завидуйте молча! Тогда и на Вас РАЗНАРЯДКА придет, а может и не найдет?
19:25:37 06-11-2024
Буржуи же оба: и Харрис, и Трамп!..
Им грызться друг с другом не стыд ли и срам?
20:36:35 06-11-2024
Гость (19:25:37 06-11-2024) Буржуи же оба: и Харрис, и Трамп!..Им грызться друг с др... А разве не гуд?
19:45:08 06-11-2024
В какой стране? В Косихе? Давно пора!
20:57:39 06-11-2024
Она смыслит что-то в американской политике? Я думал, она скорее профессионалка по самим политикам
09:07:34 07-11-2024
Как хорошо, что у нас есть доморощенный ыксперт по омерике.
11:01:57 07-11-2024
исхудала бедная!
после юэсэй тюрьмы выглядела мощнее!?