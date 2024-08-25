Мария Бутина заявила, что Россия сделает все для освобождения Дурова
Она уверена, что отношение к бизнесмену было бы другим, не будь он россиянином
25 августа 2024, 21:29, ИА Амител
"Алтайская шпионка", депутат Мария Бутина прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Ее слова передает РИА Новости.
"Наша Конституция предусматривает защиту граждан России. У него есть наше гражданство, он от него не отказывался. Это очень важно с точки зрения обмена. Да, это гражданин России, Россия будет делать все возможное для его освобождения", – сказала Бутина.
Она добавила, что к Павлу Дурову отнеслись бы иначе, если бы он не был россиянином. Попытка получить от него коды шифрования Telegram являются продолжением русофобии, считает Бутина.
По ее мнению, с такими же претензиями французские власти могли бы обратиться к Илону Маску.
21:43:27 25-08-2024
сами себя же палим- таким всеобщим участием, как будто все остальные проблемы,там приграничные, уже решены
23:43:51 25-08-2024
То посадить хотели, то спасти намерены.
А в 2019 году Бутина официально на чьей стороне была Дурова или РФ?
09:07:58 26-08-2024
Олег (23:43:51 25-08-2024) То посадить хотели, то спасти намерены.А в 2019 году Бут...
В 2019 Бутина поди ещё сама с американским сенаторами "общалась" 😄
23:47:58 25-08-2024
Конфликт с российскими властями также оставил свой след. В 2018 году Telegram был заблокирован на территории России из-за отказа предоставлять ключи шифрования. Несмотря на блокировку, мессенджер продолжал функционировать благодаря VPN и усилиям тысяч инженеров, которые создавали прокси-серверы. Этот инцидент только увеличил популярность Telegram в России и за ее пределами. В 2020 году Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера.
В 2014 году покинул Россию и заявил, что не собирается возвращаться
09:28:26 26-08-2024
А давайте обменяем Дурова на Бутину! Ей не привыкать.
10:15:26 26-08-2024
у него этих гражданств много, в том числе однако и хранции.
как делить гражданина будем - он ведь совета вольфыча о возвращении не послушал.
18:11:56 26-08-2024
а у нее есть политическая сила такое утверждать. иначе это популизм для дураков