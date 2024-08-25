Мария Бутина заявила, что Россия сделает все для освобождения Дурова

Она уверена, что отношение к бизнесмену было бы другим, не будь он россиянином

25 августа 2024, 21:29, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Алтайская шпионка", депутат Мария Бутина прокомментировала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Ее слова передает РИА Новости.

"Наша Конституция предусматривает защиту граждан России. У него есть наше гражданство, он от него не отказывался. Это очень важно с точки зрения обмена. Да, это гражданин России, Россия будет делать все возможное для его освобождения", – сказала Бутина.

Она добавила, что к Павлу Дурову отнеслись бы иначе, если бы он не был россиянином. Попытка получить от него коды шифрования Telegram являются продолжением русофобии, считает Бутина.

По ее мнению, с такими же претензиями французские власти могли бы обратиться к Илону Маску.