Отец Дурова заявил, что узнал о задержании сына случайно

От комментариев мужчина отказался

25 августа 2024, 18:44, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: t.me/durov

Отец Павла Дурова заявил, что узнал о задержании сына во Франции случайно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Случайно узнал недавно, мне нечего добавить. Я не в курсе", – сказал Валерий Дуров журналистам.

Павла Дурова задержали во Франции в субботу вечером, 24 августа, при этом ордер на розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Как сообщают местные СМИ, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

Власти Франции считают Дурова причастным к ряду тяжких преступлений по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества. Дуров не согласился предоставлять спецслужбам доступ к личным сообщениям пользователей мессенджера.