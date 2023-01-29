Депутат Госдумы приехала на довыборы в алтайский парламент

Она призвала жителей Каменского и Крутихинского районов принять участие в голосовании

29 января 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: из телеграм-канала Марии Прусаковой

Депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова посетила избирательные участки, где проходят довыборы депутатов АКЗС по Каменскому и Крутихинскому районам. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

"29 января проходят довыборы депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания по Каменскому и Крутихинскому районам. Приехали с товарищами в город Камень-на-Оби поддержать нашего кандидата и наших наблюдателей на избирательных участках, которые сегодня находятся на всех 55 УИК", – написала Прусакова.

Политик призвала жителей районов принять участие в голосовании.

Напомним, выборы нового созыва АКЗС прошли ещё в сентябре 2021 года. Тогда было избрано 68 депутатов. Однако в июле 2022 года скончался представлявший округ № 5 депутат Пётр Тютюнников. На его место сейчас выбирают нового депутата. Кандидатов пятеро: Вячеслав Аксёнов от партии "Справедливая Россия – За правду", Дмитрий Беляев от "Единой России", Евгений Вегера от "Коммунистов России", Сергей Сергиенков от КПРФ и Виктор Затонских от ЛДПР.