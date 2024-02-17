"Мария-Ра" построит огромный гараж с магазином в нагорной части Барнаула

Проект согласовали на заседании градсовета

17 февраля 2024, 08:01, ИА Амител

Проект гаража в Барнауле на улице Нагорной

Градсовет Барнаула 15 февраля одобрил со второй попытки проект большого гаража на 150 автомобилей в нагорной части города. Объект с большим магазином появится по адресу улица Нагорная, 6а. Сейчас рядом возводят новые микрорайоны и социальные объекты. Заказчиком гаража выступила компания "Мария-Ра", которая как раз и займет первый этаж комплекса.

Проект гаража-стоянки подготовили в компании "ИнвестПроект" специально по заказу "Марии-Ра". Предполагается, что на первом этаже трехэтажного здания разместится магазин фирмы, подсобные помещения, а также стоянка на 12 автомобилей. Второй и третий этажи будут полностью отданы для гаражей. Всего объект рассчитан на хранение 150 автомобилей.

Подробнее о проекте писал amic.ru ранее. Во время первого рассмотрения его на градсовете эксперты раскритиковали разработчиков за отсутствие вечерней подсветки и понимание того, как здание "впишется" в архитектурный облик нового района. В итоге проектировщик устранил все замечания. Здание сделают в фирменных цветах торговой сети и оно не будет выделяться на фоне соседних высоток. Сейчас рядом с участком стоят жилой комплекс "Хорошоево" и "Серебряный бор". Подразумевается вечерняя подсветка.

В итоге проект одобрили и разрешили возводить.