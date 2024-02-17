"Мария-Ра" построит огромный гараж с магазином в нагорной части Барнаула
Проект согласовали на заседании градсовета
17 февраля 2024, 08:01, ИА Амител
Градсовет Барнаула 15 февраля одобрил со второй попытки проект большого гаража на 150 автомобилей в нагорной части города. Объект с большим магазином появится по адресу улица Нагорная, 6а. Сейчас рядом возводят новые микрорайоны и социальные объекты. Заказчиком гаража выступила компания "Мария-Ра", которая как раз и займет первый этаж комплекса.
Проект гаража-стоянки подготовили в компании "ИнвестПроект" специально по заказу "Марии-Ра". Предполагается, что на первом этаже трехэтажного здания разместится магазин фирмы, подсобные помещения, а также стоянка на 12 автомобилей. Второй и третий этажи будут полностью отданы для гаражей. Всего объект рассчитан на хранение 150 автомобилей.
Подробнее о проекте писал amic.ru ранее. Во время первого рассмотрения его на градсовете эксперты раскритиковали разработчиков за отсутствие вечерней подсветки и понимание того, как здание "впишется" в архитектурный облик нового района. В итоге проектировщик устранил все замечания. Здание сделают в фирменных цветах торговой сети и оно не будет выделяться на фоне соседних высоток. Сейчас рядом с участком стоят жилой комплекс "Хорошоево" и "Серебряный бор". Подразумевается вечерняя подсветка.
В итоге проект одобрили и разрешили возводить.
09:03:03 17-02-2024
Лучше бы построили спорткомплекс или легкоатлетический манеж. Назвали бы в свою честь. Всё какие-то мелкобуржуазные замашки, хотя денег уже хоть жуй. Как-то даже стыдно за них
11:34:17 17-02-2024
Гость (09:03:03 17-02-2024) Лучше бы построили спорткомплекс или легкоатлетический манеж... Рядом лыжня здоровья, в которую компания вкладывает десятки млн ежегодно.
17:15:52 17-02-2024
Гость (09:03:03 17-02-2024) Лучше бы построили спорткомплекс или легкоатлетический манеж... Манеж не гараж, в него надо вкладываться постоянно, а гаражи будут доход постоянный приносить. А.Ф. не вечен, как и все мы, а вот Е.А. видит в этом своё будущее. Очень жаль, что у огромной компании, глава которой знает толк в лыжах, такая крохотная (не хочу говорить - убогая) лыжная база, арендуемая к тому же у ментов. Слышал давно, что хотели они построить своё, но жадное городское и краевое руководство, беспредельно далёкое и от спорта, и от массовой физкультуры, не дали такой возможности. Очень жаль. Ибо фанерные сараи 60-х годов минувшего века давно пережили себя.
10:16:41 17-02-2024
Не плозая идея с манежом. Можно ведь его на втором этаже....типа Темпа сискуссивенным поркытием. Это хороштй приток покупателей. И на первом этаже автоматичемкую мойку...нет на горе.типа Макк
14:30:40 17-02-2024
Влад (10:16:41 17-02-2024) Не плозая идея с манежом. Можно ведь его на втором этаже....... Сверху надо ещё этаж с машинками, мало мест. Хотя тогда может обрушиться, конечно. Риск есть.
12:00:24 17-02-2024
Здания не успели построить, а они уже завалились (на 3м фото)
12:18:33 17-02-2024
Интересно, сколько будет стоить гараж? Я квартиру купил в Серебряном бору и взял сарайку 5кв за 330 тысяч. Парковочное место стоит от 900 тысяч. Отказался, дорого очень.
14:28:54 17-02-2024
Гость (12:18:33 17-02-2024) Интересно, сколько будет стоить гараж? Я квартиру купил в Се... Купят гараж, поселят 10 мигрантов, отобьют за несколько лет цену)))
22:46:02 17-02-2024
Вы чужие деньги не считайте. Ракшины построили серьезную империю по меркам провинции. Не Х5, не Магнит, но в своих регионах присутствия они держат серьезную долю продуктового ритейла. Это достойно уважения. Хотя лично я им ни одного своего рубля не заношу. Старшего знаю через людей, а младшего лично. Примерно понимаю масштаб их бизнеса. Не могу сказать, что это люди типа Галицкого. Галицкий гораздо выше их в интеллектуальном плане. Потому и оставляет о себе память в Краснодаре в виде общественных объектов на долгие годы. Здесь же мы имеем дело с нуворишами. Загуглите это определение, оно максимально отражает суть этой семьи. Евгений не бизнесмен. Он простой барыга. Просто уровнем выше остальных местных. Благодаря папе.
18:09:28 18-02-2024
сначала хотелось написать коммент в духе "не считайте чужие деньги", а потом вспомнилось, что эта семьям из списка Форбс. Где Форбс, а где гараж? комментарии нужны? Видимо, надеются, что уж гараж то не отберут....такой скрытый инсайд? грядут перемены?
23:53:05 18-02-2024
Очень не нравится эта сеть , ассортимент желает лучшего, просрочки много. Лучше построили спортивный комплекс
01:03:17 19-02-2024
Ну чтобы в непосредственной близости к жилому дому буквально в 10 метрах от него лепить огромный многоместный гараж... буквально окна в окна к дому... Санитарные нормы элементарные должны же соблюдаться или нет? Себе бы окна в окна такое построили?