Огромный гараж на 150 авто с магазином хотят построить в нагорной части Барнаула

Объект на улице Нагорной рассмотрели на заседании градсовета города

03 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Проект гаража в Барнауле на улице Нагорной

Гараж-стоянку для автомобилей с магазином "Мария-Ра" на первом этаже планируют построить в Барнауле по адресу улица Нагорная, 6а. Сейчас рядом возводят новые микрорайоны и социальные объекты. Проект гаража рассмотрели 1 февраля на заседании градсовета Барнаула. Однако архитекторов не совсем устроило то, как объект впишется в окружающую среду. Рассказываем, в чем именно.

Каким будет гараж?

Проект гаража-стоянки подготовили в компании "ИнвестПроект" специально по заказу "Марии-Ра". Предполагается, что на первом этаже трехэтажного здания разместится магазин фирмы, подсобные помещения, а также стоянка на 12 автомобилей. Второй и третий этажи будут полностью отданы для гаражей. Всего объект рассчитан на хранение 150 автомобилей.

Что касается архитектурного облика, то здание будет в фирменных цветах торговой сети. Однако преобладать будут серый и светло-зеленые оттенки. Сделано это для того, чтобы "вписать" гараж в архитектурный облик окружающей застройки. При этом докладчик не представил в ходе градсовета эскизов окружающей среды, и экспертам приходилось фантазировать, как будет выглядеть улица Нагорная в Барнауле. Сейчас рядом с участком стоят жилой комплекс "Хорошоево" и "Серебряный бор".

Что сказали о проекте эксперты?

Первый заместитель главы города Андрей Федоров сразу обратил внимание на отсутствие хорошей презентации проекта. Сложно было понять, что за объекты окружают будущий гараж. При этом по проекту застройки территории, на участке как раз изначально должен был находиться похожий объект.

Председатель комитета по архитектуре Барнаула Антон Воробьев обратил внимание на отсутствие специальных мест на фасаде для навесного оборудования. Якобы впоследствии арендаторы могут значительно изменить облик здания. Об этом также сказал и архитектор Сергей Боженко. По его мнению, из-за систем вентиляции на фасаде был изуродован торговый центр "Весна" в Барнауле.

Архитектор Сергей Шадрин возмутился тем, что по проекту не учтены пешеходные связи с другими участками, поэтому он предложил рассмотреть его вновь. Антон Воробьев также рекомендовал обшить стены фиброцементными панелями, чтобы гараж выглядел современней. Кроме того, эксперты попросили предусмотреть вечернюю подсветку.

В итоге с учетом рекомендаций проект отправили на доработку.