Мария Шарапова вошла в тройку величайших теннисисток века

В топ-3 также вошли сестры Уильямс

25 июля 2024, 07:44, ИА Амител

Мария Шарапова / Фото: Richard Shotwell / AP / TASS

Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN, сообщается на сайте издания.

37-летняя россиянка заняла третье место, уступив сестрам Винус и Серене Уильямс, которые заняли второе и первое места соответственно.

Первую пятерку замкнули Жюстин Энен из Бельгии и действующая первая ракетка мира Ига Свентек из Польши.

Мария Шарапова – пятикратная победительница турниров Большого шлема и 39 турниров WTA. В 17 лет она выиграла Уимблдон, в 18 стала первой ракеткой мира, а в 25 – завоевала серебро на Олимпиаде в Лондоне.

В 2020-м спортсменка объявила о завершении карьеры, а в 2022-м родила сына от британского миллионера Александра Гилкса.