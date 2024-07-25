В мутных водах Сены. Олимпиада в Париже стала одной из самых скандальных в истории
Наблюдатели сочли олимпийские идеалы посрамленными и нуждающимися в альтернативе
25 июля 2024, 06:15, ИА Амител
Открывающиеся 26 июля в Париже Олимпийские игры стали одними из самых скандальных за всю историю их проведения. Помимо явно повышенного уровня политизации и коммерциализации, нынешние старты еще до начала показали очевидный кризис олимпийского движения и в принципе отсутствие духа олимпизма, на который когда-то уповали его отцы-основатели.
В непростых олимпийских вопросах неспортивного поведения организаторов Олимпиады, некоторых участников и функционеров МОК пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.
Бах и Макрон в воду не полезли
Несмотря на то, что в центре внимания Игр находятся соревнования атлетов, чисто спортивный фактор никогда не ставился во главу угла. Во всяком случае, когда идеолог олимпийского движения Пьер де Кубертен произносил "О спорт, ты – мир", это подразумевало благотворное социально-культурное значение происходящего. По его замыслу народы мира должны не просто включаться в этот праздник борьбы на спортивных аренах, но и обмениваться духовными и интеллектуальными богатствами, накопленными за минувшие годы.
Как известно, сборные России и Белоруссии на этот праздник допустили. Правда, в нейтральном статусе по выделенной квоте разрешено выступить 15 россиянам и 16 белорусам. Впрочем, и этим участникам, как заявляла мэр Парижа Анн Идальго, на Олимпиаде будут не рады.
Следует напомнить, что Идальго в период подготовки к Олимпиаде также отметилась еще и в показательном купании в Сене. Как известно, ряд французских СМИ утверждали, что парижская река полна нечистот из канализационных стоков и мусора, который бросают в Сену горожане, поэтому проведение соревнований по некоторым водным видам спорта в ней невозможно. О крупном выбросе помоев буквально за пару месяцев до Игр сообщал канал BFMTV. Кстати, купание в Сене было запрещено с 1923 года как раз после выявления переизбытка патогенных бактерий из-за слива сточных вод. И хотя к Олимпиаде было построено несколько новых очистных сооружений, представители фонда Surfride, проводившие экспертизу уровня загрязнения, остались недовольны.
Под прицелом фото- и телекамер и присмотром множества журналистов Идальго ненадолго окунулась в реку, не забыв, впрочем, надеть гидрокостюм и очки для плавания. Кстати, ранее вместе с Идальго сеанс купания в водоеме обещали провести глава МОК Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон, однако слово свое они так и не сдержали.
Лада Ш., бывшая гражданка Казахстана (одно время проживавшая в Барнауле), ныне живущая во Франции, называет поступок Идальго "в какой-то степени мужественным".
"На некоторых участках от Сены исходит довольно приличная вонь, а цвет воды там мутный зелено-коричневый. Трудно сказать, удалось ли за короткий срок все это очистить, но купаться там я бы не советовала. К тому же привычки парижан еще те – с мостов кидают объедки, обертки и все что можно. Особенно мигранты, кстати", – поделилась она наблюдениями с amic.ru.
Сам Париж, по словам собеседницы, в последние годы становится "все меньше пригоден для нормальной жизни":
"Уровень культуры падает с каждым годом. Именно поэтому я с ребенком несколько лет назад переехала в другой город, небольшой, но спокойный. Представляю, что творится сейчас в Париже перед Олимпиадой – слышала, что особо достается мигрантам. Но их же там несколько миллионов, вряд ли там все кварталы пройдут и весь криминальный элемент почистят".
Картонные кровати и обманутые артисты
Кроме того, возникают вопросы с размещением олимпийцев из других стран. Некоторые из прибывших на Игры разместили в соцсетях фото расположенных в их комнатах картонных кроватей. Как сообщают СМИ, всего организаторы заказали 16 тысяч таких кроватей, изготовленных японской компанией Aieweave. Ранее на подобные лежанки укладывали олимпийцев организаторы Игр в Токио 2021 года. Сделано это было вроде ради заботы об экологии, однако СМИ заподозрили просто экономию средств.
Между прочим, сами спортсмены уже назвали картонные сооружения "антисекс-кроватями", поскольку три года назад устроители токийских Игр использовали их для ограничения интимных контактов атлетов – дело было в период пандемии коронавируса, пишет газета Figaro. Некоторые спортсмены уже пожаловались на неудобство сна на этих постельных сооружениях.
"Первая ночь на картонных кроватях. Я вот-вот потеряю спину", – написала в соцсети Тилли Кернс, австралийская чемпионка по водному поло.
"Картонные кровати – это реально, они очень жесткие", – свидетельствует спринтер Уитни Тай.
С художественной программой Игр тоже творится что-то неладное. Незадолго до начала пригрозили забастовкой артисты, которых пригласили выступить на праздничной церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Они утверждали, что условия труда и оплата, обозначенные организаторами, несправедливы.
"Хотя по всему Парижу мы наблюдаем плакаты со слоганом "Вместе мы достигнем большего", условия нашего труда не обсуждаются с нами и не меняются к лучшему. Мы хотели бы указать на сомнительные практики, вопиющее неравенство в отношении и отсутствие диалога в ходе подготовки к соревнованиям", – говорится в заявлении Союза артистов-исполнителей, опубликованном во многих СМИ.
Вызвала вопросы и "забота" французских властей о "моральном облике" столицы Игр. Несколько тысяч клошаров (бездомных), большей частью мигрантов, вывезли из Парижа в Марсель и Лион, сообщает газета The New York Times.
"Иммигранты заявили, что им обещали жилье в другом месте, но в итоге они оказались на незнакомых улицах вдали от дома или им грозила депортация", – пишет издание.
Правда, в правительстве Франции назвали столь масштабное переселение добровольным. Стоит напомнить, что западная пресса в свое время весьма оживленно обсуждала переселение из Москвы советских маргиналов, диссидентов и прочий "несознательный элемент" накануне Олимпиады 1980 года.
Кроме того, в дни проведения Олимпиады доступ к некоторым достопримечательностям Парижа будет ограничен для широкой публики. В день открытия по соображениям безопасности нельзя будет посетить Эйфелеву башню, Лувр, Музей д’Орсе, Триумфальную арку и другие объекты. В последующие дни массовое их посещение будет возможно только в специально отведенные часы.
В целом олимпийское движение в настоящее время в значительной степени утратило свою роль как объединяющего и умиротворяющего явления, считает родившийся в Барнауле известный российский легкоатлет, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков.
"Раньше Олимпийские игры представляли собой своего рода оплот мира, спокойствия, культурного обмена между народами. А сейчас дрязги, ссоры, конфликты, происходящие в мире, проникли на Игры и, конечно же, отражаются на этом мировом культурно-спортивном явлении", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Нелишним, пожалуй, будет привести слова мудрого Пьера де Кубертена, опасавшегося коммерциализации, за которой последует деградация культурной составляющей как Олимпиад, так и спортивного движения в целом: "В недалеком будущем нас ждет появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний, монополизируют их и превратят в своего рода театр марионеток". Как в воду глядел. В парижскую воду, в которую окунулась мэр Идальго.
Искать альтернативу
В 2023 году мне довелось беседовать на спортивную тему с известным российским общественным деятелем Юрием Крупновым. Он уже тогда предположил, что наши спортсмены, что называется, пролетят как фанера над Парижем. И оказался прав. Крупнов тогда добавил, что в условиях, когда посрамлены все идеалы, провозглашенные Кубертеном, требуется защищать эти ценности, а не пытаться приспособиться к ситуации, как это делали наши спортивные чиновники.
Он также выразил уверенность, что России необходимо вместе с незападными странами выдвинуть новые формы олимпийского движения при сохранении спортивно-соревновательной ценности. И в 2024 году спортивные функционеры его будто услышали. Как известно, 12-23 июня в Казани состоялись 5-е Спортивные игры БРИКС – самые крупные за всю историю. На сентябрь в Москве и Екатеринбурге запланированы Всемирные игры дружбы – хотя об их проведении поступает противоречивая информация.
Кстати, Сергей Шубенков принял участие в пятых Играх БРИКС, стал на них серебряным призером. Несмотря на то, что представительство на них, мягко говоря, по уровню уступает олимпийскому, однако здесь стоит учитывать не только чисто спортивный аспект.
"Скажем, у наших британских партнеров есть Commonwealth Games, что по-русски переводится как "Игры Содружества" – спортивное мероприятие, в котором участвуют британцы и представители стран бывших колоний Великобритании. Проводятся они достаточно давно. Представительство в легкой атлетике хотя и не ахти, но эти старты считаются весьма престижными, между прочим, с неплохими призовыми. Поэтому нам тоже стоит регулярно устраивать нечто подобное. Скажем, те же Игры БРИКС – очень хорошая задумка", – выразил уверенность Сергей Шубенков.
08:09:37 25-07-2024
А что ещё остаётся делать то? Только такие рассказы и писать.
08:33:39 25-07-2024
Так и не ясно, какие там небывалые скандалы. Понятно, что запад продолжает загнивать. Но всё-же, кроме экспертного мнения жительницы Казахстана толком претензий нет
09:21:56 25-07-2024
Олимпиада ещё не открылась, а в футболе уже порядочные скандалы ) Аргентина-Марроко:агрессивное поведение марокканских болельщиков (арабов),прерывание матча,подача аргентинцами жалоб в ФИФА.Это первые цветочки.Много ещё впереди интересных событий предстоит.
09:55:36 25-07-2024
Басня Крылова "Лиса и виноград"