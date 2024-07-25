В мутных водах Сены. Олимпиада в Париже стала одной из самых скандальных в истории

Наблюдатели сочли олимпийские идеалы посрамленными и нуждающимися в альтернативе

25 июля 2024, 06:15, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

Открывающиеся 26 июля в Париже Олимпийские игры стали одними из самых скандальных за всю историю их проведения. Помимо явно повышенного уровня политизации и коммерциализации, нынешние старты еще до начала показали очевидный кризис олимпийского движения и в принципе отсутствие духа олимпизма, на который когда-то уповали его отцы-основатели.

В непростых олимпийских вопросах неспортивного поведения организаторов Олимпиады, некоторых участников и функционеров МОК пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Бах и Макрон в воду не полезли

Несмотря на то, что в центре внимания Игр находятся соревнования атлетов, чисто спортивный фактор никогда не ставился во главу угла. Во всяком случае, когда идеолог олимпийского движения Пьер де Кубертен произносил "О спорт, ты – мир", это подразумевало благотворное социально-культурное значение происходящего. По его замыслу народы мира должны не просто включаться в этот праздник борьбы на спортивных аренах, но и обмениваться духовными и интеллектуальными богатствами, накопленными за минувшие годы.

Как известно, сборные России и Белоруссии на этот праздник допустили. Правда, в нейтральном статусе по выделенной квоте разрешено выступить 15 россиянам и 16 белорусам. Впрочем, и этим участникам, как заявляла мэр Парижа Анн Идальго, на Олимпиаде будут не рады.

Следует напомнить, что Идальго в период подготовки к Олимпиаде также отметилась еще и в показательном купании в Сене. Как известно, ряд французских СМИ утверждали, что парижская река полна нечистот из канализационных стоков и мусора, который бросают в Сену горожане, поэтому проведение соревнований по некоторым водным видам спорта в ней невозможно. О крупном выбросе помоев буквально за пару месяцев до Игр сообщал канал BFMTV. Кстати, купание в Сене было запрещено с 1923 года как раз после выявления переизбытка патогенных бактерий из-за слива сточных вод. И хотя к Олимпиаде было построено несколько новых очистных сооружений, представители фонда Surfride, проводившие экспертизу уровня загрязнения, остались недовольны.

Под прицелом фото- и телекамер и присмотром множества журналистов Идальго ненадолго окунулась в реку, не забыв, впрочем, надеть гидрокостюм и очки для плавания. Кстати, ранее вместе с Идальго сеанс купания в водоеме обещали провести глава МОК Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон, однако слово свое они так и не сдержали.

Лада Ш., бывшая гражданка Казахстана (одно время проживавшая в Барнауле), ныне живущая во Франции, называет поступок Идальго "в какой-то степени мужественным".

"На некоторых участках от Сены исходит довольно приличная вонь, а цвет воды там мутный зелено-коричневый. Трудно сказать, удалось ли за короткий срок все это очистить, но купаться там я бы не советовала. К тому же привычки парижан еще те – с мостов кидают объедки, обертки и все что можно. Особенно мигранты, кстати", – поделилась она наблюдениями с amic.ru.

Сам Париж, по словам собеседницы, в последние годы становится "все меньше пригоден для нормальной жизни":

"Уровень культуры падает с каждым годом. Именно поэтому я с ребенком несколько лет назад переехала в другой город, небольшой, но спокойный. Представляю, что творится сейчас в Париже перед Олимпиадой – слышала, что особо достается мигрантам. Но их же там несколько миллионов, вряд ли там все кварталы пройдут и весь криминальный элемент почистят".

Картонные кровати и обманутые артисты

Кроме того, возникают вопросы с размещением олимпийцев из других стран. Некоторые из прибывших на Игры разместили в соцсетях фото расположенных в их комнатах картонных кроватей. Как сообщают СМИ, всего организаторы заказали 16 тысяч таких кроватей, изготовленных японской компанией Aieweave. Ранее на подобные лежанки укладывали олимпийцев организаторы Игр в Токио 2021 года. Сделано это было вроде ради заботы об экологии, однако СМИ заподозрили просто экономию средств.

Между прочим, сами спортсмены уже назвали картонные сооружения "антисекс-кроватями", поскольку три года назад устроители токийских Игр использовали их для ограничения интимных контактов атлетов – дело было в период пандемии коронавируса, пишет газета Figaro. Некоторые спортсмены уже пожаловались на неудобство сна на этих постельных сооружениях.

"Первая ночь на картонных кроватях. Я вот-вот потеряю спину", – написала в соцсети Тилли Кернс, австралийская чемпионка по водному поло.

"Картонные кровати – это реально, они очень жесткие", – свидетельствует спринтер Уитни Тай.

С художественной программой Игр тоже творится что-то неладное. Незадолго до начала пригрозили забастовкой артисты, которых пригласили выступить на праздничной церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Они утверждали, что условия труда и оплата, обозначенные организаторами, несправедливы.

"Хотя по всему Парижу мы наблюдаем плакаты со слоганом "Вместе мы достигнем большего", условия нашего труда не обсуждаются с нами и не меняются к лучшему. Мы хотели бы указать на сомнительные практики, вопиющее неравенство в отношении и отсутствие диалога в ходе подготовки к соревнованиям", – говорится в заявлении Союза артистов-исполнителей, опубликованном во многих СМИ.

Вызвала вопросы и "забота" французских властей о "моральном облике" столицы Игр. Несколько тысяч клошаров (бездомных), большей частью мигрантов, вывезли из Парижа в Марсель и Лион, сообщает газета The New York Times.

"Иммигранты заявили, что им обещали жилье в другом месте, но в итоге они оказались на незнакомых улицах вдали от дома или им грозила депортация", – пишет издание.

Правда, в правительстве Франции назвали столь масштабное переселение добровольным. Стоит напомнить, что западная пресса в свое время весьма оживленно обсуждала переселение из Москвы советских маргиналов, диссидентов и прочий "несознательный элемент" накануне Олимпиады 1980 года.

Кроме того, в дни проведения Олимпиады доступ к некоторым достопримечательностям Парижа будет ограничен для широкой публики. В день открытия по соображениям безопасности нельзя будет посетить Эйфелеву башню, Лувр, Музей д’Орсе, Триумфальную арку и другие объекты. В последующие дни массовое их посещение будет возможно только в специально отведенные часы.

В целом олимпийское движение в настоящее время в значительной степени утратило свою роль как объединяющего и умиротворяющего явления, считает родившийся в Барнауле известный российский легкоатлет, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков.

"Раньше Олимпийские игры представляли собой своего рода оплот мира, спокойствия, культурного обмена между народами. А сейчас дрязги, ссоры, конфликты, происходящие в мире, проникли на Игры и, конечно же, отражаются на этом мировом культурно-спортивном явлении", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Нелишним, пожалуй, будет привести слова мудрого Пьера де Кубертена, опасавшегося коммерциализации, за которой последует деградация культурной составляющей как Олимпиад, так и спортивного движения в целом: "В недалеком будущем нас ждет появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний, монополизируют их и превратят в своего рода театр марионеток". Как в воду глядел. В парижскую воду, в которую окунулась мэр Идальго.

Искать альтернативу

В 2023 году мне довелось беседовать на спортивную тему с известным российским общественным деятелем Юрием Крупновым. Он уже тогда предположил, что наши спортсмены, что называется, пролетят как фанера над Парижем. И оказался прав. Крупнов тогда добавил, что в условиях, когда посрамлены все идеалы, провозглашенные Кубертеном, требуется защищать эти ценности, а не пытаться приспособиться к ситуации, как это делали наши спортивные чиновники.

Он также выразил уверенность, что России необходимо вместе с незападными странами выдвинуть новые формы олимпийского движения при сохранении спортивно-соревновательной ценности. И в 2024 году спортивные функционеры его будто услышали. Как известно, 12-23 июня в Казани состоялись 5-е Спортивные игры БРИКС – самые крупные за всю историю. На сентябрь в Москве и Екатеринбурге запланированы Всемирные игры дружбы – хотя об их проведении поступает противоречивая информация.

Кстати, Сергей Шубенков принял участие в пятых Играх БРИКС, стал на них серебряным призером. Несмотря на то, что представительство на них, мягко говоря, по уровню уступает олимпийскому, однако здесь стоит учитывать не только чисто спортивный аспект.