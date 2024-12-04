Мария Захарова рассказала о подробностях интервью Лаврова Такеру Карлсону

Его продолжительность составит около полутора часов, а выйдет оно уже через пару дней

04 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подробностях интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. По ее словам, оно получилось масштабным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне кажется, что Сергей Викторович задал особую ноту во взаимодействии со СМИ в сочетании открытости, профессионализма, доброжелательности, но при этом четкого обозначения национальных интересов. Интервью выходят регулярно российским и зарубежным СМИ, пресс-конференции, различные форматы, брифинги, комментарии и вот еще одно", – заявила политик.

Также Захарова рассказала, что сейчас интервью монтируют и переводят. Его длительность составит около полутора часов. По ее словам, оно выйдет через пару дней.

По утверждению политика, беседа получилась интересной. Она была посвящена самым актуальным вопросам, которые сейчас волнуют многих не только в России и США, но и во всем мире.