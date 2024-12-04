Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Сергеем Лавровым

Американский журналист заявил, что оно будет опубликовано в ближайшее время

04 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Карлсона.

"Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", – заявил Такер Карлсон.

Журналист отметил, что запись этого интервью закончили совсем недавно. По его словам, оно получилось "абсолютно захватывающим".

Также Карлсон заявил, что интервью опубликуют в ближайшее время.