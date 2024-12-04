Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Сергеем Лавровым
Американский журналист заявил, что оно будет опубликовано в ближайшее время
04 декабря 2024, 08:30, ИА Амител
Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru
Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Карлсона.
"Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", – заявил Такер Карлсон.
Журналист отметил, что запись этого интервью закончили совсем недавно. По его словам, оно получилось "абсолютно захватывающим".
Также Карлсон заявил, что интервью опубликуют в ближайшее время.
09:07:26 04-12-2024
Можно ещё раз интервью ВВП пересмотреть. Смысл в этом?
09:56:42 04-12-2024
внимательно смотрю Сергея Викторовича - никогда не подводил, всегда узнаю что-то новое.
ну и вообще - обычно специалиста слушать полезнее чем руководителя.
09:21:44 04-12-2024
Хорошая новость
09:23:39 04-12-2024
связной))
10:16:24 04-12-2024
Лучше посмотрите интервью бывшего министра иностранных дел Козырева, которое он дал Зыгарю. Там и про этого персонажа Лаврова речь шла.
11:04:51 04-12-2024
Гость (10:16:24 04-12-2024) Лучше посмотрите интервью бывшего министра иностранных дел К... Ты почаще читай чушь от Зыгаря, который спонсируют Запад и либералы, глядишь и приглянешься Западу, возьмут тебя дворником в ЕС
11:47:10 04-12-2024
Гость (10:16:24 04-12-2024) Лучше посмотрите интервью бывшего министра иностранных дел К... Смотреть интервью предателя данное журналисту-открытому гомосексуалисту - это немного за гранью нормальности.
12:00:45 04-12-2024
Карлсон вернулся!!!
12:32:19 04-12-2024
Лавров- лучший!