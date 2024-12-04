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Такер Карлсон приехал в Москву для интервью с Сергеем Лавровым

Американский журналист заявил, что оно будет опубликовано в ближайшее время

04 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru
Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Карлсона.

"Мы вернулись в Москву вчера, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова", – заявил Такер Карлсон.

Журналист отметил, что запись этого интервью закончили совсем недавно. По его словам, оно получилось "абсолютно захватывающим".

Также Карлсон заявил, что интервью опубликуют в ближайшее время.

Россия

Комментарии 9

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Гость

09:07:26 04-12-2024

Можно ещё раз интервью ВВП пересмотреть. Смысл в этом?

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Мусик

09:56:42 04-12-2024

внимательно смотрю Сергея Викторовича - никогда не подводил, всегда узнаю что-то новое.
ну и вообще - обычно специалиста слушать полезнее чем руководителя.

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Гость

09:21:44 04-12-2024

Хорошая новость

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Гость

09:23:39 04-12-2024

связной))

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Гость

10:16:24 04-12-2024

Лучше посмотрите интервью бывшего министра иностранных дел Козырева, которое он дал Зыгарю. Там и про этого персонажа Лаврова речь шла.

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Гость

11:04:51 04-12-2024

Гость (10:16:24 04-12-2024) Лучше посмотрите интервью бывшего министра иностранных дел К... Ты почаще читай чушь от Зыгаря, который спонсируют Запад и либералы, глядишь и приглянешься Западу, возьмут тебя дворником в ЕС

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Гость

11:47:10 04-12-2024

Гость (10:16:24 04-12-2024) Лучше посмотрите интервью бывшего министра иностранных дел К... Смотреть интервью предателя данное журналисту-открытому гомосексуалисту - это немного за гранью нормальности.

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Алекс

12:00:45 04-12-2024

Карлсон вернулся!!!

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Элен без ребят

12:32:19 04-12-2024

Лавров- лучший!

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