Маркетплейсы хотят обязать продавать российскую технику

Конкретные наименования товаров пока не определены

26 декабря 2023, 17:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Власти хотят обязать маркетплейсы торговать российской техникой. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что пока конкретные наименования товаров не определены, но речь может идти о тех категориях, которые "в достаточном объеме" производятся в стране, в том числе о холодильниках, морозильных камерах, плитах и стиральных машинах.

Разработку проекта анонсировали в начале мая, а в октябре 2023 года его передали в правительство.

Частью законопроекта является обязанность маркетплейсов отдавать первые 50 строк в поиске российским или белорусским товарам.