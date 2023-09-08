Маркировки на вредной еде могут появиться в России
Для определения такой еды будут пользоваться рекомендациями ВОЗ
08 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В России могут начать маркировать вредную еду в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Об этом сообщают "Известия".
Предположительно, на лицевой стороне продукта будут размещать особое обозначение, чтобы показать потребителю, что в продукте превышена норма вредных веществ или калорий.
Маркировка может появиться на бургерах, картофеле фри и прочих продуктах, приготовленных во фритюре, сладкой газировке и других.
Также отмечается, что в перечень социально значимых заболеваний могут внести ожирение.
09:33:22 08-09-2023
Началось! Это как раз то что я написал вчера... воз готовит нас к своим главным заявлениям - мясо содержит для человека много угроз, от вредных микроэлементов до заразных личинок, и поэтому нужно максимально дистанцироваться от мяса и от мясных животных! Что бы снизить уровень ЦО2 необходимо пилить и закапывать деревья в землю, что бы они вдруг не загорелись, как горят последнее время тысячи гектаров леса, и гипотетически не стали причиной выброса ЦО2 в атомосфэру... и между прочим, один чел, который заявил что человечество нужно "проредить" при помощи вирусов, Билл Гейтс такой, это уже начал делать! Инфа в сети бьётся на раз... Ждём развития спектакля...
11:57:20 08-09-2023
Гость (09:33:22 08-09-2023) Началось! Это как раз то что я написал вчера... воз готовит ... Любая инфа бьется в сети, только от этого она правдой не становится, ну а про то, что не бьется - придется искать и смотреть Симпсонов:)
16:07:11 08-09-2023
Гость (09:33:22 08-09-2023) Началось! Это как раз то что я написал вчера... воз готовит ... О, осеннее обострение у джигита.
16:14:35 08-09-2023
Хоть бы уже появилась)))