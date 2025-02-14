Маркировку звонков вводят в России для защиты от мошенников

Информация о том, от кого поступают звонки, будет отображаться на экране телефона

14 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Обязательную идентификацию телефонных звонков вводит правительство РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Такие меры предпринимают для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.

"Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона", – анонсировал Мишустин 13 февраля на заседании кабмина.

Председатель кабмина отметил, что комплексный пакет мер, подготовленных для этих целей, реализуют в ближайшее время.

Кроме этого, банкам и государственным учреждениям запретят пользоваться иностранными мессенджерами для общения с людьми. Также в России создадут информационную систему, где будут собирать записи голосов мошенников, сообщает "Коммерсантъ".

"Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений... Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде", – сказал Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Помимо этого, у россиян появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые поступают без предварительного согласия.