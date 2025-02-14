Маркировку звонков вводят в России для защиты от мошенников
Информация о том, от кого поступают звонки, будет отображаться на экране телефона
14 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
Обязательную идентификацию телефонных звонков вводит правительство РФ. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Такие меры предпринимают для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников.
"Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона", – анонсировал Мишустин 13 февраля на заседании кабмина.
Председатель кабмина отметил, что комплексный пакет мер, подготовленных для этих целей, реализуют в ближайшее время.
Кроме этого, банкам и государственным учреждениям запретят пользоваться иностранными мессенджерами для общения с людьми. Также в России создадут информационную систему, где будут собирать записи голосов мошенников, сообщает "Коммерсантъ".
"Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений... Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде", – сказал Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Помимо этого, у россиян появится возможность отказаться от рекламных обзвонов и сообщений, которые поступают без предварительного согласия.
10:22:05 14-02-2025
Все перечисленные меры надо было ещё лет 5 назад применять, задушив в зародыше телефонный терроризм. А эт о именно терроризм, поскольку вырученные деньги вовсю шли на Украдину.
10:40:57 14-02-2025
номера звонящего мошенники подставляют, а маркировку не подставят? кто и как ее проверять и подтверждать должен?? про то, что нельзя использовать телефоны для противоправных действий в законе "о связи" 2004г. прописано. и? а, например, машины можно использовать для противоправных действий? или на поезде ездить с этой целью? тогда ввести маркировку пассажиров - мошенник/ не мошенник. или все-таки мошенников нужно находить и наказывать, так чтоб новые не появлялись.
11:29:26 14-02-2025
Не плохо было бы, чтобы еще и регион отображался под звонком. Сейчас отображается просто Россия, а хорошо было бы, чтобы типа Калужская область и т.д. Если я совсем в другом регионе и не имею родственников с региона звонящего, то 100% это звонят мне мошенники.
15:55:00 14-02-2025
Житель (11:29:26 14-02-2025) Не плохо было бы, чтобы еще и регион отображался под звонком... я установил определитель номера от Касперского-при звонке выходит заставка полезный или нет звонок и какой регион.Пользуюсь несколько лет.
20:00:40 14-02-2025
Житель (11:29:26 14-02-2025) Не плохо было бы, чтобы еще и регион отображался под звонком... или налоговая
11:30:07 14-02-2025
Достали эти спамеры. Сегодня телефон с утра заблокировал ЧЕТЫРЕ звонка, а ведь ещё не вечер. Блокирует это прекрасно, но из-за этих спамеров мне не могут дозвониться знакомые и клиенты с чужих номеров. Да, я беру звонки с неизвестных номеров, а мне - здравствуйте, быстроденги, альфа-банк и тд и тп.
12:43:07 14-02-2025
Гость (11:30:07 14-02-2025) Достали эти спамеры. Сегодня телефон с утра заблокировал ЧЕТ... Да вот кстати - альфабанк так трудно найти и наказать за спам? Он тоже на Украине?
18:53:24 14-02-2025
Кто хоть чуточку разбирается, тот понимает, какая эта глупость и очередное отмывание денег.
20:07:14 14-02-2025
где там что будет отображаться даже на кнопочной мобиле, не говоря уж про стационарный телефон