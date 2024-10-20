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Мармелад для диабетиков изобрели в России

Он обладает повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом

20 октября 2024, 10:10, ИА Амител

Мармелад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1619735
Мармелад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1619735

Способ производства мармелада с соком княженики, сиропом топинамбура и спирулиной запатентовали в Омском государственном аграрном университете им. Столыпина. Продукт обладает повышенной пищевой ценностью и низким гликемическим индексом, что позволяет употреблять его диабетикам, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Изобретение обеспечивает получение желейного мармелада для диетического питания с высокой пищевой и биологической ценностью, органолептическими показателями и профилактическими свойствами.

По данным ученых, в России сахарным диабетом болеют от 10 до 12 млн человек. Продукты с сахаром могут повысить уровень глюкозы в крови, поэтому известны разработки мармелада с высоким содержанием сахара или сахарозаменителями и искусственными красителями, но с низкой пищевой ценностью.

Для улучшения пищевых свойств в качестве подсластителя использовали сироп из топинамбура, а в качестве вкусоароматического компонента – натуральный сок княженики. Эта ягода похожа на малину и произрастает на севере России. Сок содержит много витаминов и микроэлементов, лимонную и яблочную кислоту, дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, фитонутриенты, эфирные масла, антоцианы.

Добавление сиропа топинамбура придает продукту диетические свойства и повышает его профилактическое назначение. Также добавили семена чиа, богатые витаминами и микроэлементами, и порошок из водоросли спирулины, увеличивающий уровень белка в крови, что снижает уровень глюкозы и креатинина. Спирулина укрепляет иммунитет, очищает от токсинов и жиров, стимулирует обмен веществ.

Продукт нормализует уровень глюкозы, помогает взаимодействовать с инсулином, поддерживает работу мозга, укрепляет кости, нервную систему, стенки сосудов, нормализует работу ЖКТ. Авторы считают, что разработка поможет получить новые виды мармелада для диетического питания за счет применения нетрадиционного сырья.

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