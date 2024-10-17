В Кузбассе женщина заболела раком языка из-за семечек

Врачи диагностировали у пенсионерки многоклеточный рак второй стадии

17 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Операционный стол / Фото: pxhere.com

В Кемеровской области у 75-летней женщины на языке выросло новообразование размером с крупную черешню, которое оказалось раком языка. По ее словам, первые признаки заболевания стали появляться после щелканья семечек, сообщает "МК в Кузбассе".

Пенсионерка рассказала, что сначала у нее на языке появилась ранка. Потом она переросла в язвочку, а еще через некоторое время язык опух. Женщина не обращала на это внимание, пока на нем не выросла шишка. На медобследовании выяснилось, что у пациентки рак второй стадии.

Врачи провели операцию по частичному усечению языка. Специалисты отметили, что это не повлияет на возможность разговаривать и принимать пищу.

Представители медучреждения сообщили, что рак языка – достаточно редкое заболевание. Среди злокачественных новообразований оно занимает менее 1%.