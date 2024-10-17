В Кузбассе женщина заболела раком языка из-за семечек
Врачи диагностировали у пенсионерки многоклеточный рак второй стадии
17 октября 2024, 16:15, ИА Амител
В Кемеровской области у 75-летней женщины на языке выросло новообразование размером с крупную черешню, которое оказалось раком языка. По ее словам, первые признаки заболевания стали появляться после щелканья семечек, сообщает "МК в Кузбассе".
Пенсионерка рассказала, что сначала у нее на языке появилась ранка. Потом она переросла в язвочку, а еще через некоторое время язык опух. Женщина не обращала на это внимание, пока на нем не выросла шишка. На медобследовании выяснилось, что у пациентки рак второй стадии.
Врачи провели операцию по частичному усечению языка. Специалисты отметили, что это не повлияет на возможность разговаривать и принимать пищу.
Представители медучреждения сообщили, что рак языка – достаточно редкое заболевание. Среди злокачественных новообразований оно занимает менее 1%.
16:34:02 17-10-2024
запретить семки?
19:06:57 17-10-2024
А название?
08:22:03 18-10-2024
А еще аппендицит из-за семек бывает.
09:30:45 18-10-2024
Семечки здесь не причем!
09:35:25 18-10-2024
Гость (09:30:45 18-10-2024) Семечки здесь не причем!... ну-ну! вы еще оральный запретите!