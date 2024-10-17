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В Кузбассе женщина заболела раком языка из-за семечек

Врачи диагностировали у пенсионерки многоклеточный рак второй стадии

17 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Операционный стол / Фото: pxhere.com
Операционный стол / Фото: pxhere.com

В Кемеровской области у 75-летней женщины на языке выросло новообразование размером с крупную черешню, которое оказалось раком языка. По ее словам, первые признаки заболевания стали появляться после щелканья семечек, сообщает "МК в Кузбассе".

Пенсионерка рассказала, что сначала у нее на языке появилась ранка. Потом она переросла в язвочку, а еще через некоторое время язык опух. Женщина не обращала на это внимание, пока на нем не выросла шишка. На медобследовании выяснилось, что у пациентки рак второй стадии.

Врачи провели операцию по частичному усечению языка. Специалисты отметили, что это не повлияет на возможность разговаривать и принимать пищу.

Представители медучреждения сообщили, что рак языка – достаточно редкое заболевание. Среди злокачественных новообразований оно занимает менее 1%.

Здоровье медицина Кемеровская область онкология

Комментарии 5

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Мусик

16:34:02 17-10-2024

запретить семки?

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Гость

19:06:57 17-10-2024

А название?

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Гость

08:22:03 18-10-2024

А еще аппендицит из-за семек бывает.

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Гость

09:30:45 18-10-2024

Семечки здесь не причем!

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Гость

09:35:25 18-10-2024

Гость (09:30:45 18-10-2024) Семечки здесь не причем!... ну-ну! вы еще оральный запретите!

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