Маршрутка и автобус столкнулись в Барнауле
Авария произошла на улице Эмилии Алексеевой
04 февраля 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле столкнулись автобус и маршрутка № 41, сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария случилась на улице Эмилии Алексеевой возле заправки "Роснефть".
На кадрах видно, что один из участников ДТП перекрыл дорогу, а другой заехал в сугроб. На месте работают сотрудники ДПС.
При каких обстоятельствах произошёл инцидент и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.
Напомним, вечером 3 февраля в Алтайском крае в результате массового ДТП погибли два человека, ещё один пострадал.
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