Маршрутка и автобус столкнулись в Барнауле

Авария произошла на улице Эмилии Алексеевой

04 февраля 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле столкнулись автобус и маршрутка № 41, сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария случилась на улице Эмилии Алексеевой возле заправки "Роснефть".

На кадрах видно, что один из участников ДТП перекрыл дорогу, а другой заехал в сугроб. На месте работают сотрудники ДПС.

При каких обстоятельствах произошёл инцидент и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.

Напомним, вечером 3 февраля в Алтайском крае в результате массового ДТП погибли два человека, ещё один пострадал.