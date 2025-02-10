Маршрутный автобус столкнулся с лесовозом в Приморье, пострадали 14 человек

У грузовика занесло прицеп во время поворота

10 февраля 2025, 12:25, ИА Амител

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Маршрутный автобус столкнулся с лесовозом в Приморье. Об этом сообщает "360" со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД России.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали 14 человек. На снимке с места происшествия можно увидеть, что удар пришелся в область водительского сиденья – корпус смяло, а стекла вылетели. На участке, где случилось ДТП, по обеим полосам временно ограничили движение. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

В прокуратуре Приморья уточнили, что у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп и он столкнулся с пассажирским автобусом, который двигался по маршруту Чугуевка – Заветное.