Жесткое столкновение двух грузовиков произошло на трассе Новосибирск — Барнаул

Авария случилась в районе села Линево

10 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск / Фото: "В курсе 22"

Жесткая авария с участием двух грузовиков произошла на трассе Новосибирск – Барнаул. Кадры с места ДТП опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Авария случилась в районе села Линево. Согласно снимкам, две фуры столкнулись "лоб в лоб" – у обоих оказался разворочен кузов. Иных участников аварии на снимке не запечатлено. Сколько человек пострадало и в каком они находятся состоянии – пока неизвестно.

Напомним, что 9 февраля смертельное ДТП произошло в Барнауле – там выпившая 52-летняя женщина за рулем иномарки вылетела на тротуар и сбила 25-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".