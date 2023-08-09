Mash: 18 человек пострадали при взрыве в Сергиевом Посаде

Взрыв прогремел на складе пиротехники

09 августа 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: "Подслушано Сергиев Посад"

18 человек пострадали при взрыве на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По их информации, взрыв прогремел на складе пиротехники компании "Пиро-Росс". Она арендовала помещения на территории ЗОМЗ. Источник ТАСС в экстренных службах также заявил, что причиной взрыва, по предварительной информации, не является беспилотник.

На предприятии объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе и арендованных. На место прибыли сотрудники экстренных служб и силовики, глава округа Михаил Токарев, также выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.