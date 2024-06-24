Mash: 40 заложников закрыты в православном храме в Махачкале
По словам источника, по улице ходят вооруженные люди
24 июня 2024, 00:54, ИА Амител
Патроны / Фото: unsplash.com
40 заложников закрыты в православном храме в Кировском районе Махачкалы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
По улицам вокруг храма ходят вооруженные люди. Очевидцы заявляют о стрельбе. Вместе с тем канал Baza пишет, что информация является фейком. Официальных подтверждений этому также нет.
Как сообщает Mash Gor, в Дербенте боевики оказались заблокированы в одном из домов. Росгвардия готовится их штурмовать.
Напомним, что ранее в Дагестане ввели режим контртеррористической операции. Возбуждены уголовные дела по статьям о теракте.
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