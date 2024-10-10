Mash: актера Ливанова ввели в медикаментозную кому

Состояние артиста продолжает ухудшаться

10 октября 2024, 14:37, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона"

Состояние актера Василия Ливанова продолжает ухудшаться. Как сообщает Telegram-канал Mash, артиста решили ввести в медикаментозную кому.

По информации канала, в головном мозге Ливанова скопилась жидкость, а сам орган недостаточно снабжается кислородом. Врачи надеются, что в коме организм сможет восстановиться, а отек мозга не наступит. Кроме того, последние анализы указывают на наличие у Ливанова онкологического заболевания.

Напомним, что СМИ сообщили о госпитализации Ливанова 29 сентября. У него удалили опасный для жизни тромб. После этого состояние артиста стало ухудшаться: его подключили к аппарату ИВЛ. СМИ писали, что врачи выявили недостаточный уровень кислорода в организме актера.