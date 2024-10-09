Mash: у Ливанова выявили опасное поражение мозга

Актер наполовину парализован и ему грозит дальнейшее ухудшение состояния

09 октября 2024, 15:33, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга из-за недостаточного уровня кислорода в крови. Как сообщает Mash, у него парализована правая часть тела, а если исправить состояние не выйдет – артисту грозит когнитивная дисфункция и психические расстройства.

Также у актера выявили признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Несмотря на усиленную терапию, положительной динамики не наблюдается. Ливанов все еще находится в реанимации неврологического отделения.

Напомним, что о госпитализации артиста стало известно на прошлой неделе. Как сообщали СМИ, ему стало плохо еще 29 сентября. В публикациях утверждалось, что у актера случился инсульт, также врачи провели Ливанову успешную операцию по удалению тромба.