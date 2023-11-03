Mash: Аязу Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы
Суд планирует вынести ему меру пресечения в виде ареста
03 ноября 2023, 23:15, ИА Амител
Блогеру и инфобизнесмену Аязу Шабутдинову грозит до 10 лет колонии. Как сообщает Telegram-канал Mash, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Суд планирует вынести ему меру пресечения в виде ареста.
Напомним, что об аресте Шабутдинова стало известно сегодня, 3 ноября. Блогер прилетел в Москву из-за границы, однако отправился не домой, а в съемную квартиру. Там его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.
Предположительно, дело о мошенничестве может быть связно с продажей курсов. В своих социальных сетях Шабутдинов обещал научить всех желающих зарабатывать миллионы. 3 ноября он должен был запустить продажи новых курсов.
23:56:05 03-11-2023
А разве у нас нельзя продавать курсы.