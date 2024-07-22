Mash: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП

Второй пассажир тоже скончался

22 июля 2024, 22:02, ИА Амител

Знак аварийной остановки / Фото: pxhere.com

16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП в Саратове. Как сообщает Telegram-канал Mash, десятиклассник Иван сидел на пассажирском сиденье Lada Granta, когда в 16:00 она врезалась в грузовик, стоящий на обочине улицы Соколовой.

По данным канала, второй пассажир Granta также скончался. 20-летний водитель не пострадал.

На опубликованных каналом кадрах видны последствия аварии – кузов получил серьезные механические повреждения. У машины выбило стекла, а сам он сложился в "гармошку".