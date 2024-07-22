Mash: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП
Второй пассажир тоже скончался
22 июля 2024, 22:02, ИА Амител
Знак аварийной остановки / Фото: pxhere.com
16-летний сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина погиб в ДТП в Саратове. Как сообщает Telegram-канал Mash, десятиклассник Иван сидел на пассажирском сиденье Lada Granta, когда в 16:00 она врезалась в грузовик, стоящий на обочине улицы Соколовой.
По данным канала, второй пассажир Granta также скончался. 20-летний водитель не пострадал.
На опубликованных каналом кадрах видны последствия аварии – кузов получил серьезные механические повреждения. У машины выбило стекла, а сам он сложился в "гармошку".
22:28:07 22-07-2024
Сын губернатора и Лада Гранта - это какой-то когнитивный диссонанс.
Почему кстати название православного автомобиля, на не дружественном языке написано?
08:47:31 23-07-2024
жаль парней. и так их мало.
10:20:07 23-07-2024
Жаль, конечно, человека, но нам эта информация к чему??????????????????