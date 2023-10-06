Mash: Дроздова госпитализировали с раком предстательной железы

В августе телеведущий обратился с жалобами на постоянные боли в животе в московскую клинику

06 октября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: talks.su

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с раком предстательной железы второй стадии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, в августе Дроздов обратился с жалобами на постоянные боли в животе в московскую клинику. 16 августа у него обнаружили новообразование в районе предстательной железы – биопсия подтвердила, что опухоль злокачественная.

Сейчас телеведущего лечат в условиях дневного стационара – вчера ему провели очередной курс гормональной противоопухолевой терапии. Рак находится на второй стадии и жизни Дроздова не угрожает.