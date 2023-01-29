Николай Дроздов попал в больницу с тяжёлым переломом

С травмой он даже провёл лекцию, но через несколько дней обратился к врачам

29 января 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известного российского телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с тяжёлым переломом. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

85-летний Дроздов неудачно вышел из машины у своего дома и упал. Он получил травму, но, несмотря на неё, провел лекцию для студентов МГУ. Только через три дня ведущий обратился за помощью к врачам.

Медики осмотрели Дроздова, выяснили, что внутренние органы не повреждены и поместили его в обычную палату.

Теперь Николаю Дроздову предстоит длительное восстановление.