Николай Дроздов попал в больницу с тяжёлым переломом
С травмой он даже провёл лекцию, но через несколько дней обратился к врачам
29 января 2023, 17:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Известного российского телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с тяжёлым переломом. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
85-летний Дроздов неудачно вышел из машины у своего дома и упал. Он получил травму, но, несмотря на неё, провел лекцию для студентов МГУ. Только через три дня ведущий обратился за помощью к врачам.
Медики осмотрели Дроздова, выяснили, что внутренние органы не повреждены и поместили его в обычную палату.
Теперь Николаю Дроздову предстоит длительное восстановление.
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