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Mash: экс-сенатор Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в СИЗО

Обвиняемый в заказе убийства политик был готов купить новый за свой счет, но ему отказали

05 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru
Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru

Экс-сенатор Дмитрий Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в камере СИЗО и попросил разрешения на покупку нового. Как сообщает Telegram-канал Mash, администрация ему в этом отказала.

На днях Савельева навестили члены ОНК. Политик находится в специзоляторе "Кремлевский централ" на территории "Матросской тишины". В помещении восемь коек, но из них заняты лишь четыре. Имеется холодильник и плазменный телевизор, который хотел поменять экс-сенатор.

Напомним, что Савельева задержали летом после заседания Совфеда. По версии следователей, он заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которого признали виновным в растрате 1,6 млн рублей компании "Оптомониторинг". Политика лишили неприкосновенности, а в сентябре его полномочия истекли.

Политика

Комментарии 5

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Ежик

17:22:05 05-12-2024

Новость к чему? Нам ему скинуться?

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Гость

17:53:09 05-12-2024

А более ничего маленького не попадалось?

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Гость

19:46:07 05-12-2024

Гость (17:53:09 05-12-2024) А более ничего маленького не попадалось?...
Пипиндр соседа по камере?

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Musik

21:58:02 05-12-2024

Привыкнет.

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Гость

00:47:48 06-12-2024

это из сообр. безопасности. везде такие и в сша и в европе

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