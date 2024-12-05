Mash: экс-сенатор Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в СИЗО
Обвиняемый в заказе убийства политик был готов купить новый за свой счет, но ему отказали
05 декабря 2024, 17:15, ИА Амител
Экс-сенатор Дмитрий Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в камере СИЗО и попросил разрешения на покупку нового. Как сообщает Telegram-канал Mash, администрация ему в этом отказала.
На днях Савельева навестили члены ОНК. Политик находится в специзоляторе "Кремлевский централ" на территории "Матросской тишины". В помещении восемь коек, но из них заняты лишь четыре. Имеется холодильник и плазменный телевизор, который хотел поменять экс-сенатор.
Напомним, что Савельева задержали летом после заседания Совфеда. По версии следователей, он заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которого признали виновным в растрате 1,6 млн рублей компании "Оптомониторинг". Политика лишили неприкосновенности, а в сентябре его полномочия истекли.
17:22:05 05-12-2024
Новость к чему? Нам ему скинуться?
17:53:09 05-12-2024
А более ничего маленького не попадалось?
19:46:07 05-12-2024
Гость (17:53:09 05-12-2024) А более ничего маленького не попадалось?...
Пипиндр соседа по камере?
21:58:02 05-12-2024
Привыкнет.
00:47:48 06-12-2024
это из сообр. безопасности. везде такие и в сша и в европе