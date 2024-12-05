Mash: экс-сенатор Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в СИЗО

Обвиняемый в заказе убийства политик был готов купить новый за свой счет, но ему отказали

05 декабря 2024, 17:15, ИА Амител

Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru

Экс-сенатор Дмитрий Савельев пожаловался на слишком маленький телевизор в камере СИЗО и попросил разрешения на покупку нового. Как сообщает Telegram-канал Mash, администрация ему в этом отказала.

На днях Савельева навестили члены ОНК. Политик находится в специзоляторе "Кремлевский централ" на территории "Матросской тишины". В помещении восемь коек, но из них заняты лишь четыре. Имеется холодильник и плазменный телевизор, который хотел поменять экс-сенатор.

Напомним, что Савельева задержали летом после заседания Совфеда. По версии следователей, он заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которого признали виновным в растрате 1,6 млн рублей компании "Оптомониторинг". Политика лишили неприкосновенности, а в сентябре его полномочия истекли.