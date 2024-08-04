Сенатор Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил
На суде бизнес-партнер парламентария признал вину – он рассказал, что получил 1,6 млн рублей от компании "Оптомониторинг" для командировок, но потратил их
04 августа 2024, 13:45, ИА Амител
Сенатор Дмитрий Савельев, задержанный накануне после заседания Совфеда, заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова в десять раз больше, чем тот растратил средств его компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей компании "Оптомониторинг", соучредителем которой является Савельев. Он частично возместил ущерб, причиненный своими действиями организации, в результате был признан судом виновным и получил два с половиной года колонии.
"Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн рублей", – заявил источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что с учетом компенсации эта сумма в 10 раз больше растраченного.
Отмечается, что на суде Ионов признал вину – он рассказал, что получил 1,6 млн рублей от компании "Оптомониторинг" для рабочих командировок. В конечном счете он растратил средства на собственные нужды. Со стороны обвинения также выступал и сенатор Савельев.
14:32:45 04-08-2024
За 10 лет было осуждено 12 сенаторов и 4 еще в розыске - для такого маленького коллектива это рекорд. В итоге имеем простую статистику: каждый десятый сенатор - преступник.
14:58:35 04-08-2024
Старый уже сенатор, просчитался.
Наберут парламентариев по рбъявлению
15:58:52 04-08-2024
Совести у людей нету вдали от семьи так раскидываться командировочными.
16:03:29 04-08-2024
Мелочный какой-то сенатор
16:10:13 04-08-2024
У кого-то 2 было по арифметике в школе. Было оплачено 100 000 долларов = 8.5 миллионов рублей.
Ионов растратил 1.6 миллиона рублей. 1.6 х 5 = 8 миллионов рублей. Получается в 5 раз больше. Зачем писать что в 10 раз больше?
16:32:59 04-08-2024
Гость (16:10:13 04-08-2024) У кого-то 2 было по арифметике в школе. Было оплачено 100 00... Неважно во сколько раз больше.Главное что свои кровные сенатор от себя отрывал.И ему было вдвойне больно.
16:42:25 04-08-2024
Гость (16:10:13 04-08-2024) У кого-то 2 было по арифметике в школе. Было оплачено 100 00... Читайте внимательнее. Летом 2023 был другой курс. Ионов частично компенсировал ущерб (вернул 600 тыс)
16:45:01 04-08-2024
Гость (16:10:13 04-08-2024) У кого-то 2 было по арифметике в школе. Было оплачено 100 00... Это у кого-то по чтению 2.)) Написано же: "с учетом частично погашенного ущерба".
16:24:29 04-08-2024
Не вынесла душа сенатора такую мелочную обиду в полтора миллиона рублей.И загремел он под фанфары.И первые их звуки раздались аж в стенах здания Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации..
19:50:34 04-08-2024
самое интересное-не у кого даже не возникает вопроса как он попал на эту должность и кто такого кристально честного человека назначил
18:27:49 05-08-2024
У меня вопрос: а разве сенатор имеет право бизнесом заниматься???