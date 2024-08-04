Сенатор Савельев заплатил за "убийство" Ионова в 10 раз больше, чем тот растратил

На суде бизнес-партнер парламентария признал вину – он рассказал, что получил 1,6 млн рублей от компании "Оптомониторинг" для командировок, но потратил их

04 августа 2024, 13:45, ИА Амител

Дмитрий Савельев / Фото: council.gov.ru

Сенатор Дмитрий Савельев, задержанный накануне после заседания Совфеда, заплатил за убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова в десять раз больше, чем тот растратил средств его компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства в правоохранительных органах, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей компании "Оптомониторинг", соучредителем которой является Савельев. Он частично возместил ущерб, причиненный своими действиями организации, в результате был признан судом виновным и получил два с половиной года колонии.

"Несмотря на все эти обстоятельства, Савельев бизнес-компаньона не простил. И летом 2023 года, когда Ионов отбывал наказание в колонии, у него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн рублей", – заявил источник в правоохранительных органах, подчеркнув, что с учетом компенсации эта сумма в 10 раз больше растраченного.

Отмечается, что на суде Ионов признал вину – он рассказал, что получил 1,6 млн рублей от компании "Оптомониторинг" для рабочих командировок. В конечном счете он растратил средства на собственные нужды. Со стороны обвинения также выступал и сенатор Савельев.