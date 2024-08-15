Mash: Галкин* готов выступить перед россиянами на корпоративе за 8 млн рублей

За такую сумму комик откажется от антироссийских шуток и станет выступать по чужому сценарию

15 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом) готов выступать перед россиянами на корпоративах за 8 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, за эту сумму юморист готов отказаться от антироссийских шуток и выступать по предложенному сценарию.

Отмечается, что Галкин за 80 тысяч евро готов пять часов обслуживать гостей. Заказчик может сам написать сценарий, а комик выучит его и выдаст за свой. Каких-либо красных линий и запретных тем в условиях нет.

В райдере также указана бутылка виски, фрукты, нарезки, охрана, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь до места корпоратива. По словам собеседников канала, такое решение Галкина* связано с просадкой доходов от концертов.

*признан иностранным агентом