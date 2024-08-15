Mash: Галкин* готов выступить перед россиянами на корпоративе за 8 млн рублей
За такую сумму комик откажется от антироссийских шуток и станет выступать по чужому сценарию
15 августа 2024, 21:45, ИА Амител
Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом) готов выступать перед россиянами на корпоративах за 8 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, за эту сумму юморист готов отказаться от антироссийских шуток и выступать по предложенному сценарию.
Отмечается, что Галкин за 80 тысяч евро готов пять часов обслуживать гостей. Заказчик может сам написать сценарий, а комик выучит его и выдаст за свой. Каких-либо красных линий и запретных тем в условиях нет.
В райдере также указана бутылка виски, фрукты, нарезки, охрана, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь до места корпоратива. По словам собеседников канала, такое решение Галкина* связано с просадкой доходов от концертов.
*признан иностранным агентом
23:00:29 15-08-2024
Я тоже согласен за 80 тысяч евро(да и за 50) посещать его скачки по сцене🤣🤓
23:23:16 15-08-2024
Давай, до свидания! Пас7ись.
23:35:55 15-08-2024
Ну если за рубежом Галкин зарабатывает на свою семью тем, что зрители его публично матерят(даже в Прибалтике), то формат может зайти и в России.
03:25:56 16-08-2024
Пусть бесплатно отсосет предатель.
08:04:02 16-08-2024
стремно алкин таким быть, чушпан.
08:40:56 16-08-2024
Так это спецслужбы могут его так заманить, на концерте предъявить обвинение и уже не выпустить. И не дорого
08:46:43 16-08-2024
А за сколько на сцене СВО поддержит? За 30 сребренников? Пользуйтесь освежителем воздуха, находясь возле него.
09:15:06 16-08-2024
Проститутка обычная.
12:14:33 16-08-2024
и ведь найдутся те, кто заплатят, и будут сидеть хлопать и смеяться над теми шутками, которыми их же об.....ют.