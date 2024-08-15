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Mash: Галкин* готов выступить перед россиянами на корпоративе за 8 млн рублей

За такую сумму комик откажется от антироссийских шуток и станет выступать по чужому сценарию

15 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"
Иноагент Максим Галкин* / YouTube-канал "Голос"

Юморист Максим Галкин* (признан иностранным агентом) готов выступать перед россиянами на корпоративах за 8 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, за эту сумму юморист готов отказаться от антироссийских шуток и выступать по предложенному сценарию.

Отмечается, что Галкин за 80 тысяч евро готов пять часов обслуживать гостей. Заказчик может сам написать сценарий, а комик выучит его и выдаст за свой. Каких-либо красных линий и запретных тем в условиях нет.

В райдере также указана бутылка  виски, фрукты, нарезки, охрана, номер в пятизвездочном отеле и билеты бизнес-класса, чтобы долететь до места корпоратива. По словам собеседников канала, такое решение Галкина* связано с просадкой доходов от концертов.

*признан иностранным агентом

Шоу-бизнес иноагенты

Комментарии 9

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Николя

23:00:29 15-08-2024

Я тоже согласен за 80 тысяч евро(да и за 50) посещать его скачки по сцене🤣🤓

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Гость

23:23:16 15-08-2024

Давай, до свидания! Пас7ись.

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Гость

23:35:55 15-08-2024

Ну если за рубежом Галкин зарабатывает на свою семью тем, что зрители его публично матерят(даже в Прибалтике), то формат может зайти и в России.

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Клим

03:25:56 16-08-2024

Пусть бесплатно отсосет предатель.

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гость

08:04:02 16-08-2024

стремно алкин таким быть, чушпан.

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Гость

08:40:56 16-08-2024

Так это спецслужбы могут его так заманить, на концерте предъявить обвинение и уже не выпустить. И не дорого

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Гость

08:46:43 16-08-2024

А за сколько на сцене СВО поддержит? За 30 сребренников? Пользуйтесь освежителем воздуха, находясь возле него.

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Гость

09:15:06 16-08-2024

Проститутка обычная.

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Гость

12:14:33 16-08-2024

и ведь найдутся те, кто заплатят, и будут сидеть хлопать и смеяться над теми шутками, которыми их же об.....ют.

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