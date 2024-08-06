Пугачева планирует провести концерт в России
Певица может прилететь в страну, чтобы договориться о площадке
06 августа 2024, 15:00, ИА Амител
Алла Пугачева с семьей / Фото из соцсетей
Алла Пугачева планирует провести концерт в России. Об этом сообщает Mash.
По информации источника, певица собирается приехать в страну на неделю, чтобы решить вопрос с площадкой, на которой может пройти выступление.
Также за это время Алла Пугачева намерена решить вопрос с тем, чтобы снять с Максима Галкина* статус иноагента.
Официально Пугачева или ее представители не комментировали эти сообщения.
* Признан иностранным агентом
15:06:19 06-08-2024
Лучшая новость за последний месяц!
15:06:23 06-08-2024
на посошок
15:12:47 06-08-2024
Что бабло кончилось?Нечего делать в России!
16:50:11 06-08-2024
Владимир (15:12:47 06-08-2024) Что бабло кончилось?Нечего делать в России!... А вы купили, чтоль, Россию? В своей комнате распоряжайтесь.
06:34:26 07-08-2024
Кхм... (16:50:11 06-08-2024) А вы купили, чтоль, Россию? В своей комнате распоряжайтесь.... а ты что продаешь Россию/
15:22:27 06-08-2024
А билеты уже в продаже?
15:29:48 06-08-2024
Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?Да еще после того как она заявила,что народ в России было
15:41:46 06-08-2024
Гость (15:29:48 06-08-2024) Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?... ну не на пустом месте она такая богатая - есть кто несет всю жизнь свои деньги на концерт
15:43:31 06-08-2024
Гость (15:29:48 06-08-2024) Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?... Под фонограмму послушать "мадам брошкина")) Не поёт, хрипит.
15:49:58 06-08-2024
Гость (15:29:48 06-08-2024) Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?... Пойдут. Песков например. И Грефф. Он то же народ быдлом называет. И ничего, все терпят и проглатывают.
15:38:15 06-08-2024
А Галкин говорит, что она не собирается приезжать.
15:40:54 06-08-2024
Гость (15:38:15 06-08-2024) А Галкин говорит, что она не собирается приезжать.... Кто этого представителя радужного движения слушается?
16:34:42 06-08-2024
Гость (15:40:54 06-08-2024) Кто этого представителя радужного движения слушается?...
А ты проверял, радужный он или серый?
15:48:49 06-08-2024
Она, вообще, способна ещё на выступления?
15:57:38 06-08-2024
Не ходите люди к этой бабке на концерт. Пусть выступает в той стране которой служит.
16:30:04 06-08-2024
Сын как то подозрительно похож на Бедросовича
16:45:41 06-08-2024
напомнили про старушку. Не будет никакого её концерта в ближайшее время. а если и будет когда-нибудь, то сплошная фанера, ибо голос давно пропит. Совсем нет. Ушло время. Безвозвратно
21:46:43 06-08-2024
А Россия планирует ее (Пугачеву) слушать? Она не интересовалась?
09:23:04 07-08-2024
Гость (21:46:43 06-08-2024) А Россия планирует ее (Пугачеву) слушать? Она не интересовал... Будет. Ревву же слушает. Да и Анни Лорак. Вон скоро Даня Милохин явится. Если они возвращаются, значит это кому-то нужно.
22:08:22 06-08-2024
Так уже написали, что это фейк
15:12:16 07-08-2024
а почему мальчик на фото справа на Филю похож?
14:14:14 14-08-2024
"Алла Пугачева планирует провести концерт в России." - а зрители планируют посетить концерт ?