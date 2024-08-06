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Пугачева планирует провести концерт в России

Певица может прилететь в страну, чтобы договориться о площадке

06 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Алла Пугачева с семьей / Фото из соцсетей
Алла Пугачева с семьей / Фото из соцсетей

Алла Пугачева планирует провести концерт в России. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, певица собирается приехать в страну на неделю, чтобы решить вопрос с площадкой, на которой может пройти выступление.

Также за это время Алла Пугачева намерена решить вопрос с тем, чтобы снять с Максима Галкина* статус иноагента.

Официально Пугачева или ее представители не комментировали эти сообщения.

* Признан иностранным агентом

музыка

Комментарии 22

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Гость

15:06:19 06-08-2024

Лучшая новость за последний месяц!

  -19 Нравится
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Мусик

15:06:23 06-08-2024

на посошок

  -10 Нравится
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Владимир

15:12:47 06-08-2024

Что бабло кончилось?Нечего делать в России!

  22 Нравится
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Кхм...

16:50:11 06-08-2024

Владимир (15:12:47 06-08-2024) Что бабло кончилось?Нечего делать в России!... А вы купили, чтоль, Россию? В своей комнате распоряжайтесь.

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Гость

06:34:26 07-08-2024

Кхм... (16:50:11 06-08-2024) А вы купили, чтоль, Россию? В своей комнате распоряжайтесь.... а ты что продаешь Россию/

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Гость

15:22:27 06-08-2024

А билеты уже в продаже?

  -6 Нравится
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Гость

15:29:48 06-08-2024

Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?Да еще после того как она заявила,что народ в России было

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Гость

15:41:46 06-08-2024

Гость (15:29:48 06-08-2024) Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?... ну не на пустом месте она такая богатая - есть кто несет всю жизнь свои деньги на концерт

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ВВП

15:43:31 06-08-2024

Гость (15:29:48 06-08-2024) Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?... Под фонограмму послушать "мадам брошкина")) Не поёт, хрипит.

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Гость

15:49:58 06-08-2024

Гость (15:29:48 06-08-2024) Неужели еще кто то пойдет на концерт этой 75 летней рухляди?... Пойдут. Песков например. И Грефф. Он то же народ быдлом называет. И ничего, все терпят и проглатывают.

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Гость

15:38:15 06-08-2024

А Галкин говорит, что она не собирается приезжать.

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Гость

15:40:54 06-08-2024

Гость (15:38:15 06-08-2024) А Галкин говорит, что она не собирается приезжать.... Кто этого представителя радужного движения слушается?

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Гость

16:34:42 06-08-2024

Гость (15:40:54 06-08-2024) Кто этого представителя радужного движения слушается?...
А ты проверял, радужный он или серый?

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Гость

15:48:49 06-08-2024

Она, вообще, способна ещё на выступления?

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горожанка

15:57:38 06-08-2024

Не ходите люди к этой бабке на концерт. Пусть выступает в той стране которой служит.

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хех

16:30:04 06-08-2024

Сын как то подозрительно похож на Бедросовича

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эстет

16:45:41 06-08-2024

напомнили про старушку. Не будет никакого её концерта в ближайшее время. а если и будет когда-нибудь, то сплошная фанера, ибо голос давно пропит. Совсем нет. Ушло время. Безвозвратно

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Гость

21:46:43 06-08-2024

А Россия планирует ее (Пугачеву) слушать? Она не интересовалась?

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Гость

09:23:04 07-08-2024

Гость (21:46:43 06-08-2024) А Россия планирует ее (Пугачеву) слушать? Она не интересовал... Будет. Ревву же слушает. Да и Анни Лорак. Вон скоро Даня Милохин явится. Если они возвращаются, значит это кому-то нужно.

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Гость

22:08:22 06-08-2024

Так уже написали, что это фейк

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Элен без ребят

15:12:16 07-08-2024

а почему мальчик на фото справа на Филю похож?

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Гость

14:14:14 14-08-2024

"Алла Пугачева планирует провести концерт в России." - а зрители планируют посетить концерт ?

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