Певица может прилететь в страну, чтобы договориться о площадке

06 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Алла Пугачева с семьей / Фото из соцсетей

Алла Пугачева планирует провести концерт в России. Об этом сообщает Mash.

По информации источника, певица собирается приехать в страну на неделю, чтобы решить вопрос с площадкой, на которой может пройти выступление.

Также за это время Алла Пугачева намерена решить вопрос с тем, чтобы снять с Максима Галкина* статус иноагента.

Официально Пугачева или ее представители не комментировали эти сообщения.

* Признан иностранным агентом