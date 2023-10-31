Mash: генпрокуратура проверит Хасбика по экстремистской, 282-й статье УК РФ

Причиной заявления от подписчика стали публикации в Telegram-канале блогера

31 октября 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: vk.com/hasbullahushetskiy

Генеральная прокуратура проверит блогера Хасбуллу Магомедова, более известного как Хасбик, по ст. 282 УК РФ "(Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной стали публикации на фоне беспорядков в Махачкале. Заявление на Хасбика написал его подписчик, возмутившийся двумя постами в Telegram-канале блогера, на который ведет прямая ссылка из его аккаунта в популярной соцсети. В одном из них имеется картинка со словами "Мы против еврейских беженцев" с призывами не сдавать им квартиры и не обслуживать. Во втором он опубликовал пост о том, что отель "Фламинго" в Хасавюрте якобы "забит евреями".

Подписчик счел, что такие посты Хасбуллы могли спровоцировать беспорядки в Дагестане. Отметим, что в последующих постах Хасбик осудил протестующих.

Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала уже свыше 80 человек.