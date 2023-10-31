Путин: события в Дагестане были спровоцированы Западом

Глава государства предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб

31 октября 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств. Как сообщает РИА Новости, одной из тем обсуждения стали беспорядки в Дагестане. Глава государства считает, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через соцсети, "не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб".

Путин подчеркнул, что Москва знает, что на пьедестал почета уже возведены приспешники Адольфа Гитлера, как и то, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны.

"А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", – заявил Путин.Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб. Кроме того, Путин обратил внимание глав всех регионов и руководителей ведомств и спецслужб на необходимость своевременных и четких действий по защите прав и свобод россиян, конституционного строя, а также согласия – межнационального и межрелигиозного.

Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.