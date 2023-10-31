Путин: события в Дагестане были спровоцированы Западом
Глава государства предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб
31 октября 2023, 07:46, ИА Амител
Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с главами силовых ведомств. Как сообщает РИА Новости, одной из тем обсуждения стали беспорядки в Дагестане. Глава государства считает, что события в Махачкале были инспирированы в том числе через соцсети, "не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб".
Путин подчеркнул, что Москва знает, что на пьедестал почета уже возведены приспешники Адольфа Гитлера, как и то, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны.
"А сегодня под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов", – заявил Путин.Он также предложил тем, кто якобы переживает за граждан Израиля, провести расследование деятельности работающих на Украине американских спецслужб. Кроме того, Путин обратил внимание глав всех регионов и руководителей ведомств и спецслужб на необходимость своевременных и четких действий по защите прав и свобод россиян, конституционного строя, а также согласия – межнационального и межрелигиозного.
Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.
08:01:15 31-10-2023
А не являются ли спецслужбы США "пошустрее" руководящих кругов тех же Штатов?
08:06:27 31-10-2023
А другого ответа и не ожидали .
08:08:20 31-10-2023
Гость (08:06:27 31-10-2023) А другого ответа и не ожидали . ... По вашему,этот ответ неправильный?
08:32:19 31-10-2023
Гость (08:08:20 31-10-2023) Гость (08:06:27 31-10-2023) А другого ответа и не ожи... Вам даже отвечать ни кто не хочет
10:18:05 31-10-2023
Гость (08:06:27 31-10-2023) А другого ответа и не ожидали . ... Писали же, что народ подбили на беспорядки через телеграм-канал "утро дагестан", который борется "за полную деоккупацию дагестана". Но вы либо ципсошники, либо дураки. Как думаете, какой шанс собраться без координации в одном месте тысяче человек? Да однозначно это спланированное и координируемое кем-то мероприятие. Проблема в том, что дебилов нашлось столько много
08:16:43 31-10-2023
Ой, да ладно! А чего не Масад?
11:58:26 31-10-2023
Гость (08:16:43 31-10-2023) Ой, да ладно! А чего не Масад? ... МОССАД
08:31:11 31-10-2023
И ведь кто-то в это поверил. Даже стыдно за сограждан
08:43:40 31-10-2023
Гость (08:31:11 31-10-2023) И ведь кто-то в это поверил. Даже стыдно за сограждан... Тоже краснею с таких граждан...
10:33:15 31-10-2023
Гость (08:43:40 31-10-2023) Тоже краснею с таких граждан...... Тарас, твои сограждане не краснеют, а прыгают. В чужой монастырь со своим уставом не ходи.
11:54:11 31-10-2023
Гость (08:31:11 31-10-2023) И ведь кто-то в это поверил. Даже стыдно за сограждан... сограждане у тебя в салорейхе
08:42:10 31-10-2023
Наступило утро и снова загаживают ветки хлопчики из сопредельного государства...Работа у них такая,работа у них простая...
08:57:41 31-10-2023
Гость (08:42:10 31-10-2023) Наступило утро и снова загаживают ветки хлопчики из сопредел... Таблетки с утра принять забыли?
09:18:30 31-10-2023
Гость (08:42:10 31-10-2023) Наступило утро и снова загаживают ветки хлопчики из сопредел... а может это те 20%, которых кто то предлагал уничтожить в духе режима 30х годов прошлого столетья
09:29:07 31-10-2023
Гость (08:42:10 31-10-2023) Наступило утро и снова загаживают ветки хлопчики из сопредел... Если человек не согласен с государственной пропагандой, он автоматически гражданин другого государства. Скоро на площади скакать будете и кричать, что мы украинцы.
09:46:31 31-10-2023
Гость (09:29:07 31-10-2023) Если человек не согласен с государственной пропагандой, он а... Если человек не согласен с государственной пропагандой ---- а кто не согласен то, кто евреев бить пришел или кто в самолете прилетел?
11:59:59 31-10-2023
Гость (09:29:07 31-10-2023) Если человек не согласен с государственной пропагандой, он а... человек прежде всего не согласен со здравым рассудком, а не с какой-то там пропагандой, если он действительно из России
12:30:50 31-10-2023
Гость (11:59:59 31-10-2023) человек прежде всего не согласен со здравым рассудком, а не ... не надо передергивать пытаясь преподнести что действующий режим это страна.достаточно вспомнить сколько уже существовало оных на ее территории
09:01:34 31-10-2023
Простая логика, если вы ненавидите Израиль, союзника США, так рядом этот союзник фактически ведет войну, ну вступите в бой с ним, если такие орлы. Так нет, с мирными пассажирами самолета воевать не так страшно. Значит или не такие уж орлы, или не сильно то ненавидите Израиль, чтобы ссориться с его союзником. Или и то и то. И второе, Израиль три недели назад наносил такие удары по жилым многоэтажкам, что мир подпрыгивал. Ни один из этих орлов не пришел к посольству Израиля даже с мирным протестом, а сейчас, когда удары в разы слабее, вдруг побежали бить евреев в самолете. С чего бы это?
09:25:06 31-10-2023
Гость (09:01:34 31-10-2023) Простая логика, если вы ненавидите Израиль, союзника США, та... Логика простая: если страны запада ненавидят Россию и ведут с ней войну руками салоедов, то удары они наносят в том числе по простым русским людям: в "цивилизованных" странах отбирают у наших машины, квартиры, деньги и вещи на границах. На бытовом уровне- унижение и дискриминация. Почему к евреям, которые применяют геноцид по отношению к простым палестинцам, должно быть другое отношение?
09:23:41 31-10-2023
Надеюсь Адама Кадырова наградят за предотвращенине массовых жертв и международного конфликта
12:05:39 31-10-2023
мой коммент из другой новости про путина и сектор газа. Технология захвата территорий сегодня (Видео: Почему кавказцы не хотят становиться «палестинцами». Охранные Системы): Заходит новый субъект в малом количестве на интересующую его территорию. Расширяется. Выдавливает местное население. В информационном поле "войны", при помощи дезинформации, лжи, манипуляции, оставшихся делает врагами всего цивилизованного мира, запада. То, что из нас делали все 90-е годы - мы люди второго сорта, фашизация русских с первой чеченской компании и по сегодняшний день, и др., демонизация России (Кровавый Мордер), что бы руками назначенного врага, решать проблему с оставшимся местным, коренным населением. Юридическое оформление нового субъекта де-факто. Вместо израильтян пострадавшим народом должны были стать Армяне в Арцахе! но их об этом предупредили и перед будущим конфликтом там у них, они массово покинули Арцах, чем спасли себе жизни. Мировым планировщикам ни чего не оставалось как начать бойню Израиль-Палестина...
16:19:43 31-10-2023
"Гитлер не только другим прожужжал уши - он и сам верит в то, что он апостол мира и что войну ему навязали другие. И вместе с ним в это верят миллионы немцев. Передовые газет были ужасны - лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остаётся, как быть завоёванным Германией..." Эрих Мария Ремарк, "Ночь в Лиссабоне".