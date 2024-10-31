Mash: куриные яйца могут подорожать минимум на 10%
По информации источника, розничные цены увеличатся до 85-90 рублей за десяток яиц
31 октября 2024, 18:45, ИА Амител
Куриные яйца / Фото: unsplash.com / Rachael Gorjestani
О подорожании куриных яиц производства уже уведомили торговые сети. Вероятно, розничная цена будет составлять 85-90 рублей за десяток, сообщает Mash.
Среди причин роста цен выделяют подорожание комбикорма и расходных материалов, а также повышенный спрос.
В 2023 году, когда десяток яиц стоил от 105 до 130 рублей, крупнейшие поставщики показывали рекордную выручку. Теперь же за ценами на продукт тщательно следит Федеральная антимонопольная служба.
Однако в этом году производства заверяют, что дефицита и завышенных цен ожидать не стоит.
19:44:26 31-10-2024
И где они упали мин цена 90
19:45:39 31-10-2024
Где вы видели яйца по 85 рублей? Они ж хотели снизить цены🤦♀️
06:39:16 01-11-2024
Екатерина (19:45:39 31-10-2024) Где вы видели яйца по 85 рублей? Они ж хотели снизить цены�... в чижике по 65
17:11:31 01-11-2024
Гость (06:39:16 01-11-2024) в чижике по 65... На голубиные?)
19:46:50 31-10-2024
На яйца уже давно цена 100 рублей.
19:47:11 31-10-2024
Они уже сейчас стоят 124-139 рублей!Откуда цены -90 рублей?
19:54:47 31-10-2024
гость! (19:47:11 31-10-2024) Они уже сейчас стоят 124-139 рублей!Откуда цены -90 рублей?... в магните сегодня с1 брал по 89, на вднх они по 150
21:39:03 31-10-2024
А на 20 можете? А на 30?
07:18:19 01-11-2024
Предновогодняя традиция уже?
08:34:25 01-11-2024
Горожанка, правда же здорово! Прям до слез, какая лучшая в мире страна!!!
18:54:56 01-11-2024
магнит 85 руб. Хватит ныть