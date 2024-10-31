По информации источника, розничные цены увеличатся до 85-90 рублей за десяток яиц

31 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com / Rachael Gorjestani

О подорожании куриных яиц производства уже уведомили торговые сети. Вероятно, розничная цена будет составлять 85-90 рублей за десяток, сообщает Mash.

Среди причин роста цен выделяют подорожание комбикорма и расходных материалов, а также повышенный спрос.

В 2023 году, когда десяток яиц стоил от 105 до 130 рублей, крупнейшие поставщики показывали рекордную выручку. Теперь же за ценами на продукт тщательно следит Федеральная антимонопольная служба.

Однако в этом году производства заверяют, что дефицита и завышенных цен ожидать не стоит.