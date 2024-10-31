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Mash: куриные яйца могут подорожать минимум на 10%

По информации источника, розничные цены увеличатся до 85-90 рублей за десяток яиц

31 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com / Rachael Gorjestani
Куриные яйца / Фото: unsplash.com / Rachael Gorjestani

О подорожании куриных яиц производства уже уведомили торговые сети. Вероятно, розничная цена будет составлять 85-90 рублей за десяток, сообщает Mash.

Среди причин роста цен выделяют подорожание комбикорма и расходных материалов, а также повышенный спрос.

В 2023 году, когда десяток яиц стоил от 105 до 130 рублей, крупнейшие поставщики показывали рекордную выручку. Теперь же за ценами на продукт тщательно следит Федеральная антимонопольная служба.

Однако в этом году производства заверяют, что дефицита и завышенных цен ожидать не стоит.

цены

Комментарии 11

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Леонид

19:44:26 31-10-2024

И где они упали мин цена 90

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Екатерина

19:45:39 31-10-2024

Где вы видели яйца по 85 рублей? Они ж хотели снизить цены🤦‍♀️

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Гость

06:39:16 01-11-2024

Екатерина (19:45:39 31-10-2024) Где вы видели яйца по 85 рублей? Они ж хотели снизить цены�... в чижике по 65

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Гость

17:11:31 01-11-2024

Гость (06:39:16 01-11-2024) в чижике по 65... На голубиные?)

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Алёна

19:46:50 31-10-2024

На яйца уже давно цена 100 рублей.

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гость!

19:47:11 31-10-2024

Они уже сейчас стоят 124-139 рублей!Откуда цены -90 рублей?

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Гость

19:54:47 31-10-2024

гость! (19:47:11 31-10-2024) Они уже сейчас стоят 124-139 рублей!Откуда цены -90 рублей?... в магните сегодня с1 брал по 89, на вднх они по 150

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Musik

21:39:03 31-10-2024

А на 20 можете? А на 30?

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Гость

07:18:19 01-11-2024

Предновогодняя традиция уже?

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Гость

08:34:25 01-11-2024

Горожанка, правда же здорово! Прям до слез, какая лучшая в мире страна!!!

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Гость

18:54:56 01-11-2024

магнит 85 руб. Хватит ныть

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