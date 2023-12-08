Mash: Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве

Предположительно, у него образовался тромб в ноге

08 декабря 2023, 21:11, ИА Амител

Кадр из видео / Леонид Агутин

Певца Леонида Агутина экстренно госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, предположительно, в его ноге образовался тромб.

По информации канала, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. Медики диагностировали у него тромбоз глубоких вен. Теперь ему необходимо лечение. Сначала врачи используют медикаменты, а при необходимости могут принять решение о проведении хирургического вмешательства.

Теперь концерты Агутина оказались под угрозой отмены: 3 января – в Сочи и 5 января – в Дубае. Кроме того, проблемы могут возникнуть и с предновогодними корпоративами. Все зависит от того, насколько будут эффективными лечение и реабилитация.