Mash: на лечение Лещенко государство выделило еще 5,5 млн рублей

Развитие редкого заболевания удалось остановить

27 марта 2025, 14:57, ИА Амител

Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube

На лечение певца Льва Лещенко из бюджета выделили еще 5,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, развитие редкой патологии удалось остановить.

В 2024 году СМИ сообщали, что у певца выявили транстиретиновый амилоидоз. Болезнь возникает из-за мутаций гена белка транстиретина. В результате у человека проявляются проблемы с сердцем и различные расстройства. Лечат его с помощью препарата "Виндамэкс" – одна упаковка стоит около 1,8 млн рублей.

По информации Mash, 83-летний Лещенко проходил обследование еще перед Новым годом. Выяснилось, что артиста перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Государство оплатило еще один курс лечения Лещенко – на приобретение препаратов на три месяца выделили 5,5 млн рублей.