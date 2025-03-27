Mash: на лечение Лещенко государство выделило еще 5,5 млн рублей
Развитие редкого заболевания удалось остановить
27 марта 2025, 14:57, ИА Амител
На лечение певца Льва Лещенко из бюджета выделили еще 5,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, развитие редкой патологии удалось остановить.
В 2024 году СМИ сообщали, что у певца выявили транстиретиновый амилоидоз. Болезнь возникает из-за мутаций гена белка транстиретина. В результате у человека проявляются проблемы с сердцем и различные расстройства. Лечат его с помощью препарата "Виндамэкс" – одна упаковка стоит около 1,8 млн рублей.
По информации Mash, 83-летний Лещенко проходил обследование еще перед Новым годом. Выяснилось, что артиста перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Государство оплатило еще один курс лечения Лещенко – на приобретение препаратов на три месяца выделили 5,5 млн рублей.
15:00:23 27-03-2025
Откуда у бедного пенсионера такие денжищи
15:40:58 27-03-2025
Гость (15:00:23 27-03-2025) Откуда у бедного пенсионера такие денжищи... Вот ему государство и выделило? У нас ценны только певцы и спортсмены, на остальных наплевать и лечить не собираются
16:00:32 27-03-2025
Гость (15:40:58 27-03-2025) Вот ему государство и выделило? У нас ценны только певцы и с... "Остальные" - это просто ресурс. Как нефть, газ. Его можно просто использовать в интересах правителей. А певцы, спортсмены - это уже инструменты пропаганды, идеологии, политики.
22:31:26 27-03-2025
Гость (15:40:58 27-03-2025) Вот ему государство и выделило? У нас ценны только певцы и с... Так они и налоги не хилые платят, не то, что вы с минималки или вообще ноль
15:06:26 27-03-2025
просто интересно, а в простых поликлиниках способны такой диагноз установить, если они рефлюкс с тонзиллитом путают?
15:10:13 27-03-2025
А детям -смсками. И так сойдет.
15:11:34 27-03-2025
все равны, но некоторые равнее.... (С)
15:17:04 27-03-2025
Ничего личного, но Льву Валерьяновичу даже столь дорогое лекарство, что называется, по карману..
И ведь как оперативно деньги ем выделили, а ведь наверняка даже инвалидность ещё не оформлена. Лучше б так широко в прессе не писали об этом. Здоровья ему!
15:22:41 27-03-2025
Самый бедный ! Нашел бы деньги и сам , тем более для него это крохи , а скольких спасти можно было ! В Ульяновске инсулина нет , ждём смертей ?
15:33:12 27-03-2025
А мне сделали операцию на коленном суставе, то на реабилитацию ни копейки не выделили. Да и жене мы сами покупаем дорогостоящие лекарства на лечение. А я военный пенсионер, а жена инвалид первой группы. Всю пенсию практически отдаем на лекарства.Хорошо родственники немножко помогают.
15:34:31 27-03-2025
Это что особая каста людей? Почему для одних миллионы а для других копеечного лекарства нет. Он в 83 по 20 млн зарабатывает и как сыр в масле катается.
15:38:10 27-03-2025
Лещенко человек небедный, имеет свой бизнес, кроме выступлений на эстраде. Мог бы и оплатить сам свое лечение. А то на лечение детей давят на жалость и собирают пожертвования по ТВ (кто сколько может). Я очень уважаю талант Лещенко, но после всего этого мне неприятно думать, что из-за этой государственной помощи кто то из деток не дожил на этом свете
15:42:12 27-03-2025
Лев Валерьянович не стыдно?
15:44:39 27-03-2025
Желаю здоровья Льву Валериановичу!
Хорошо, что государство вспомнило о своей социальной функции для лечения такого известного человека! Жаль, что о простом народе так не заботятся...
15:45:04 27-03-2025
Как можно нашу звезду травить Американскими препаратами за счет бюджета?
16:42:02 27-03-2025
Заслужил.
16:43:03 27-03-2025
Злые вы. Если вы он собирал по тв я бы скинулась, он заслужил нашу поддержку.
16:55:05 27-03-2025
Гость (16:43:03 27-03-2025) Злые вы. Если вы он собирал по тв я бы скинулась, он заслужи... Оправьте мне, я передам.
09:59:05 28-03-2025
Гость (16:43:03 27-03-2025) Злые вы. Если вы он собирал по тв я бы скинулась, он заслужи... дело не в злости. безусловно, все желают ему здоровья, но лучше бы об этом не писали и не накаляли социальную напряженность. и, если вы не понимаете почему это происходит, то я желаю никогда не столкнуться с ситуацией, когда вашим близким не поставят верный диагноз и не будет денег на лечение.
17:07:40 27-03-2025
Че, своих денег нет у ветерана Лещенко? За выступления платят гроши? Бедолажечка.
17:25:44 27-03-2025
Человеку 83 года, какие выступления????
17:42:10 27-03-2025
Гость (17:25:44 27-03-2025) Человеку 83 года, какие выступления????... Человеку 83 года, какое дорогостоящее лечение???
07:06:09 28-03-2025
Гость (17:42:10 27-03-2025) Человеку 83 года, какое дорогостоящее лечение??? ... именно ему можно, достойный человек! а минусят саложуи просочившиеся?
20:30:53 27-03-2025
вообще то он мог и сам оплатить. А в Барнауле с медпомошью полная ж. И с зарплатами. И государство не оплатит.
22:19:29 30-03-2025
на певца какой он бы не был знаменитым выделили 5,5 млн. р, а на детей мы собираем с населения, где справедливость и совесть?! сколько можно было детей спасти которым жить и жить