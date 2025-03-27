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Mash: на лечение Лещенко государство выделило еще 5,5 млн рублей

Развитие редкого заболевания удалось остановить

27 марта 2025, 14:57, ИА Амител

Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube
Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube

На лечение певца Льва Лещенко из бюджета выделили еще 5,5 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, развитие редкой патологии удалось остановить.

В 2024 году СМИ сообщали, что у певца выявили транстиретиновый амилоидоз. Болезнь возникает из-за мутаций гена белка транстиретина. В результате у человека проявляются проблемы с сердцем и различные расстройства. Лечат его с помощью препарата "Виндамэкс" – одна упаковка стоит около 1,8 млн рублей.

По информации Mash, 83-летний Лещенко проходил обследование еще перед Новым годом. Выяснилось, что артиста перестали мучить слабость, одышка и боли в теле. Государство оплатило еще один курс лечения Лещенко – на приобретение препаратов на три месяца выделили 5,5 млн рублей.

Здоровье культура

Комментарии 25

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Гость

15:00:23 27-03-2025

Откуда у бедного пенсионера такие денжищи

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Гость

15:40:58 27-03-2025

Гость (15:00:23 27-03-2025) Откуда у бедного пенсионера такие денжищи... Вот ему государство и выделило? У нас ценны только певцы и спортсмены, на остальных наплевать и лечить не собираются

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Гость

16:00:32 27-03-2025

Гость (15:40:58 27-03-2025) Вот ему государство и выделило? У нас ценны только певцы и с... "Остальные" - это просто ресурс. Как нефть, газ. Его можно просто использовать в интересах правителей. А певцы, спортсмены - это уже инструменты пропаганды, идеологии, политики.

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Гость

22:31:26 27-03-2025

Гость (15:40:58 27-03-2025) Вот ему государство и выделило? У нас ценны только певцы и с... Так они и налоги не хилые платят, не то, что вы с минималки или вообще ноль

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Элен без ребят

15:06:26 27-03-2025

просто интересно, а в простых поликлиниках способны такой диагноз установить, если они рефлюкс с тонзиллитом путают?

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Гость

15:10:13 27-03-2025

А детям -смсками. И так сойдет.

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R22

15:11:34 27-03-2025

все равны, но некоторые равнее.... (С)

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Гость

15:17:04 27-03-2025

Ничего личного, но Льву Валерьяновичу даже столь дорогое лекарство, что называется, по карману..

И ведь как оперативно деньги ем выделили, а ведь наверняка даже инвалидность ещё не оформлена. Лучше б так широко в прессе не писали об этом. Здоровья ему!

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Петр

15:22:41 27-03-2025

Самый бедный ! Нашел бы деньги и сам , тем более для него это крохи , а скольких спасти можно было ! В Ульяновске инсулина нет , ждём смертей ?

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Иван

15:33:12 27-03-2025

А мне сделали операцию на коленном суставе, то на реабилитацию ни копейки не выделили. Да и жене мы сами покупаем дорогостоящие лекарства на лечение. А я военный пенсионер, а жена инвалид первой группы. Всю пенсию практически отдаем на лекарства.Хорошо родственники немножко помогают.

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Сергей

15:34:31 27-03-2025

Это что особая каста людей? Почему для одних миллионы а для других копеечного лекарства нет. Он в 83 по 20 млн зарабатывает и как сыр в масле катается.

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мозгунова

15:38:10 27-03-2025

Лещенко человек небедный, имеет свой бизнес, кроме выступлений на эстраде. Мог бы и оплатить сам свое лечение. А то на лечение детей давят на жалость и собирают пожертвования по ТВ (кто сколько может). Я очень уважаю талант Лещенко, но после всего этого мне неприятно думать, что из-за этой государственной помощи кто то из деток не дожил на этом свете

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Гость

15:42:12 27-03-2025

Лев Валерьянович не стыдно?

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Михаил Иванович

15:44:39 27-03-2025

Желаю здоровья Льву Валериановичу!
Хорошо, что государство вспомнило о своей социальной функции для лечения такого известного человека! Жаль, что о простом народе так не заботятся...

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Поклонник

15:45:04 27-03-2025

Как можно нашу звезду травить Американскими препаратами за счет бюджета?

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ППШариков

16:42:02 27-03-2025

Заслужил.

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Гость

16:43:03 27-03-2025

Злые вы. Если вы он собирал по тв я бы скинулась, он заслужил нашу поддержку.

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Гость

16:55:05 27-03-2025

Гость (16:43:03 27-03-2025) Злые вы. Если вы он собирал по тв я бы скинулась, он заслужи... Оправьте мне, я передам.

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Элен без ребят

09:59:05 28-03-2025

Гость (16:43:03 27-03-2025) Злые вы. Если вы он собирал по тв я бы скинулась, он заслужи... дело не в злости. безусловно, все желают ему здоровья, но лучше бы об этом не писали и не накаляли социальную напряженность. и, если вы не понимаете почему это происходит, то я желаю никогда не столкнуться с ситуацией, когда вашим близким не поставят верный диагноз и не будет денег на лечение.

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Гость

17:07:40 27-03-2025

Че, своих денег нет у ветерана Лещенко? За выступления платят гроши? Бедолажечка.

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Гость

17:25:44 27-03-2025

Человеку 83 года, какие выступления????

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Гость

17:42:10 27-03-2025

Гость (17:25:44 27-03-2025) Человеку 83 года, какие выступления????... Человеку 83 года, какое дорогостоящее лечение???

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Гость

07:06:09 28-03-2025

Гость (17:42:10 27-03-2025) Человеку 83 года, какое дорогостоящее лечение??? ... именно ему можно, достойный человек! а минусят саложуи просочившиеся?

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Гость

20:30:53 27-03-2025

вообще то он мог и сам оплатить. А в Барнауле с медпомошью полная ж. И с зарплатами. И государство не оплатит.

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алекс

22:19:29 30-03-2025

на певца какой он бы не был знаменитым выделили 5,5 млн. р, а на детей мы собираем с населения, где справедливость и совесть?! сколько можно было детей спасти которым жить и жить

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