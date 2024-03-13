Лев Лещенко заработал 20 миллионов на собственном бизнесе

Выручка предприятия составила 72 миллиона рублей

13 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube

Известный российский певец Лев Лещенко заработал 20 миллионов рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Лещенко принадлежит 50% предприятия "Домодедовский инженерный центр", которое существует уже 30 лет.

Согласно опубликованным данным, центр заработал 72 миллиона рублей, а чистая выручка составила 20 миллионов.

Также канал отмечает, что у Лещенко нет задолженности по налогам. Он внес плату 2,2 млн рублей за заработок, еще 1,4 миллиона рублей направил в Социальный фонд России и Федеральную миграционную службу.