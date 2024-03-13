Лев Лещенко заработал 20 миллионов на собственном бизнесе
Выручка предприятия составила 72 миллиона рублей
13 марта 2024, 10:40, ИА Амител
Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube
Известный российский певец Лев Лещенко заработал 20 миллионов рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".
Лещенко принадлежит 50% предприятия "Домодедовский инженерный центр", которое существует уже 30 лет.
Согласно опубликованным данным, центр заработал 72 миллиона рублей, а чистая выручка составила 20 миллионов.
Также канал отмечает, что у Лещенко нет задолженности по налогам. Он внес плату 2,2 млн рублей за заработок, еще 1,4 миллиона рублей направил в Социальный фонд России и Федеральную миграционную службу.
10:43:23 13-03-2024
Ну и ладно
10:44:30 13-03-2024
Вкалывают, вкалывать и заработал.
11:01:49 13-03-2024
ну молодец, Лев Валерьяныч
11:10:41 13-03-2024
Элен без ребят (11:01:49 13-03-2024) ну молодец, Лев Валерьяныч... Ну если такая у него жилка бизнесовская.
"Там где ветер сказку сторожит... "
11:16:57 13-03-2024
отлично что не ресторан, ни шмотки какие нибудь, полезное дело нашел
09:04:21 14-03-2024
Гость (11:16:57 13-03-2024) отлично что не ресторан, ни шмотки какие нибудь, полезное де... Он,кстати,долго искал,за разное брался в свободное от пения время.Сейчас удачно пляшет )
11:24:47 13-03-2024
ООО "ДОМОДЕДОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Среднесписочная численность работников 4 человека.
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Шарага какая-то..... А комментаторы уже в рейтузы дали от радости...
12:05:17 13-03-2024
Гость (11:24:47 13-03-2024) ООО "ДОМОДЕДОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"
Деятельность по предост... там еще 50% собственности
всего значит от 20 лимонов только половина...
11:31:23 13-03-2024
Чистая выручка? однако
11:35:54 13-03-2024
И к чему инфа??? Про меценатство не увидел, к тому же бездетный певец, взросленький!
11:36:48 13-03-2024
Помощь оказывает? Кому? Возможности не хилые! Да и детей собственных нет!!!
12:15:11 13-03-2024
Гость (11:36:48 13-03-2024) Помощь оказывает? Кому? Возможности не хилые! Да и детей соб... О, побирушки подтянулись
12:16:19 13-03-2024
" центр заработал 72 миллиона рублей, а чистая выручка составила 20 миллионов" - а кто-нибудь может перевести на русский? Заработал - это прибыль? И как она может быть выше выручки? За какой период цифры? За все время существования? Так это копейки.
12:20:30 13-03-2024
что значит чистая выручка? может быть все таки чистая прибыль? поправьте, кто близок к данной теме. а то я уже полтора десятка лет в другой специализации тружусь и со всеми балансами и ОПиУ дел не имею)
12:42:08 13-03-2024
А что этот центр производит? Или так болтология?