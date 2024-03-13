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Лев Лещенко заработал 20 миллионов на собственном бизнесе

Выручка предприятия составила 72 миллиона рублей

13 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube
Лев Лещенко / Кадр из видео / YouTube

Известный российский певец Лев Лещенко заработал 20 миллионов рублей на своем бизнесе. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Лещенко принадлежит 50% предприятия "Домодедовский инженерный центр", которое существует уже 30 лет. 

Согласно опубликованным данным, центр заработал 72 миллиона рублей, а чистая выручка составила 20 миллионов.

Также канал отмечает, что у Лещенко нет задолженности по налогам. Он внес плату 2,2 млн рублей за заработок, еще 1,4 миллиона рублей направил в Социальный фонд России и Федеральную миграционную службу.

Знаменитости

Комментарии 15

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Гость

10:43:23 13-03-2024

Ну и ладно

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Гость

10:44:30 13-03-2024

Вкалывают, вкалывать и заработал.

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Элен без ребят

11:01:49 13-03-2024

ну молодец, Лев Валерьяныч

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Гость

11:10:41 13-03-2024

Элен без ребят (11:01:49 13-03-2024) ну молодец, Лев Валерьяныч... Ну если такая у него жилка бизнесовская.
"Там где ветер сказку сторожит... "

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Гость

11:16:57 13-03-2024

отлично что не ресторан, ни шмотки какие нибудь, полезное дело нашел

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Гость

09:04:21 14-03-2024

Гость (11:16:57 13-03-2024) отлично что не ресторан, ни шмотки какие нибудь, полезное де... Он,кстати,долго искал,за разное брался в свободное от пения время.Сейчас удачно пляшет )

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Гость

11:24:47 13-03-2024

ООО "ДОМОДЕДОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Среднесписочная численность работников 4 человека.
---
Шарага какая-то..... А комментаторы уже в рейтузы дали от радости...

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1

12:05:17 13-03-2024

Гость (11:24:47 13-03-2024) ООО "ДОМОДЕДОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР"
Деятельность по предост... там еще 50% собственности
всего значит от 20 лимонов только половина...

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Гость

11:31:23 13-03-2024

Чистая выручка? однако

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Гость

11:35:54 13-03-2024

И к чему инфа??? Про меценатство не увидел, к тому же бездетный певец, взросленький!

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Гость

11:36:48 13-03-2024

Помощь оказывает? Кому? Возможности не хилые! Да и детей собственных нет!!!

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Гость

12:15:11 13-03-2024

Гость (11:36:48 13-03-2024) Помощь оказывает? Кому? Возможности не хилые! Да и детей соб... О, побирушки подтянулись

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Гость

12:16:19 13-03-2024

" центр заработал 72 миллиона рублей, а чистая выручка составила 20 миллионов" - а кто-нибудь может перевести на русский? Заработал - это прибыль? И как она может быть выше выручки? За какой период цифры? За все время существования? Так это копейки.

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Гость

12:20:30 13-03-2024

что значит чистая выручка? может быть все таки чистая прибыль? поправьте, кто близок к данной теме. а то я уже полтора десятка лет в другой специализации тружусь и со всеми балансами и ОПиУ дел не имею)

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Татьяна

12:42:08 13-03-2024

А что этот центр производит? Или так болтология?

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