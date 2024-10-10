Mash: напавшая на сестер девочка из Тольятти хотела отомстить матери и отчиму
Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать мужчину и не возвращать его домой, однако ее желание проигнорировали
10 октября 2024, 10:35, ИА Амител
В семье девочки, которая напала на сестер с ножом в Тольятти, наблюдались серьезные проблемы в отношениях между родителями. Об этом сообщает Mash.
Источник утверждает, что в семье воспитывалось пятеро детей. Подозреваемая, 18-летняя и 10-летняя девочки – от первого брака женщины, две другие – от первого брака мужчины. Летом между сожителями участились конфликты: причиной стали измены сожителя.
"Со слов соседей, он часто спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек", – сообщается в публикации.
Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать отчима и не возвращать его домой, однако желание девочки проигнорировали. Вероятно, подросток решила, что до нее нет дела, а потому напала с ножом на сестер.
11:22:57 10-10-2024
подросток решила, что до нее нет дела, а потому напала с ножом на сестер.---- ну жесть, конечно, а не девочка... а в следующий раз ей покажется, что однокласснику до нее нет дела...
16:39:21 10-10-2024
Дети не должны быть няньками младшим детям. У старших должно быть детство - и посиделки с друзьями и прогулки и просто время для себя. А тут- отчим изверг, мать кукуха, да ещё и отпрыски чужие . Вот и довели нестабильную подростковую психику. Во всех проблемах у ребёнка ВСЕГДА виноват взрослый.