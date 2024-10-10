Mash: напавшая на сестер девочка из Тольятти хотела отомстить матери и отчиму

Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать мужчину и не возвращать его домой, однако ее желание проигнорировали

10 октября 2024, 10:35, ИА Амител

Следователи на месте преступления / Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В семье девочки, которая напала на сестер с ножом в Тольятти, наблюдались серьезные проблемы в отношениях между родителями. Об этом сообщает Mash.

Источник утверждает, что в семье воспитывалось пятеро детей. Подозреваемая, 18-летняя и 10-летняя девочки – от первого брака женщины, две другие – от первого брака мужчины. Летом между сожителями участились конфликты: причиной стали измены сожителя.

"Со слов соседей, он часто спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек", – сообщается в публикации.

Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать отчима и не возвращать его домой, однако желание девочки проигнорировали. Вероятно, подросток решила, что до нее нет дела, а потому напала с ножом на сестер.