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Mash: напавшая на сестер девочка из Тольятти хотела отомстить матери и отчиму

Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать мужчину и не возвращать его домой, однако ее желание проигнорировали

10 октября 2024, 10:35, ИА Амител

Следователи на месте преступления / Фото: СУ СК РФ по Самарской области
Следователи на месте преступления / Фото: СУ СК РФ по Самарской области

В семье девочки, которая напала на сестер с ножом в Тольятти, наблюдались серьезные проблемы в отношениях между родителями. Об этом сообщает Mash.

Источник утверждает, что в семье воспитывалось пятеро детей. Подозреваемая, 18-летняя и 10-летняя девочки – от первого брака женщины, две другие – от первого брака мужчины. Летом между сожителями участились конфликты: причиной стали измены сожителя.

"Со слов соседей, он часто спал на лавочке у подъезда и хотел вернуться, так как любил девочек", – сообщается в публикации.

Подозреваемая в убийстве просила маму не прощать отчима и не возвращать его домой, однако желание девочки проигнорировали. Вероятно, подросток решила, что до нее нет дела, а потому напала с ножом на сестер.

Происшествия
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Комментарии 2

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Гость

11:22:57 10-10-2024

подросток решила, что до нее нет дела, а потому напала с ножом на сестер.---- ну жесть, конечно, а не девочка... а в следующий раз ей покажется, что однокласснику до нее нет дела...

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гость

16:39:21 10-10-2024

Дети не должны быть няньками младшим детям. У старших должно быть детство - и посиделки с друзьями и прогулки и просто время для себя. А тут- отчим изверг, мать кукуха, да ещё и отпрыски чужие . Вот и довели нестабильную подростковую психику. Во всех проблемах у ребёнка ВСЕГДА виноват взрослый.

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