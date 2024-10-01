Mash назвал причину смерти композитора Вячеслава Добрынина

На прошлой неделе его госпитализировали с подозрением на инсульт

01 октября 2024, 17:13, ИА Амител

Вячеслав Добрынин и его супруга Ирина / Фото: Петр Быстров / ТАСС

По предварительным данным, причиной смерти Вячеслава Добрынина стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность на фоне нарушения мозгового кровообращения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На прошлой неделе его госпитализировали с подозрением на инсульт. В больнице у него выявили хроническую артериальную гипертонию. Все это время врачи боролись за жизнь артиста, однако спасти его не удалось.

Отмечается, что для Добрынина это стал уже третий инсульт. Менеджер артиста рассказал, что последние два месяца Добрынин сильно болел и почти не вставал с кровати.

Напомним, что композитор умер 1 октября. Дата и место прощания с ним станут известны позднее.