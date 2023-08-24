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Mash: одна из версий крушения самолета Пригожина — теракт

Детали происшествия устанавливаются

24 августа 2023, 00:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Теракт на борту — одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Тем временем губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Боголовском районе Тверской области. Он отметил, что судно было гражданским. 

Детали происшествия устанавливаются, сообщает ТАСС. Количество погибших уточняется.

Происшествия крушение самолета катастрофа
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Комментарии 2

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Гость

00:43:42 24-08-2023

Трусы полонием не стали мазать. Сделали креативненько .

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Мимопроходящий

10:10:24 24-08-2023

Сейчас найдут украинских террористов, взорвавших самолет и убитых во время задержания и дело в шляпе.

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