Mash: одна из версий крушения самолета Пригожина — теракт
Детали происшествия устанавливаются
24 августа 2023, 00:37, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Теракт на борту — одна из версий крушения самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
Тем временем губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Боголовском районе Тверской области. Он отметил, что судно было гражданским.
Детали происшествия устанавливаются, сообщает ТАСС. Количество погибших уточняется.
Читайте также в сюжете: Гибель Евгения Пригожина
00:43:42 24-08-2023
Трусы полонием не стали мазать. Сделали креативненько .
10:10:24 24-08-2023
Сейчас найдут украинских террористов, взорвавших самолет и убитых во время задержания и дело в шляпе.