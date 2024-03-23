Mash: одного из нападавших на "Крокус Сити Холл" задержали. Обновлено
Здание продолжает гореть
23 марта 2024, 02:24, ИА Амител
Горящий "Крокус" / Фото: ТАСС
По предварительной информации, одного из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
UPD. Канал дополнил, что подозреваемого задержали за оказание сопротивления полиции.
Как сообщает канал "112", спасатели зашли в полыхающий "Крокус Сити Холл". По информации источника, под завалами может быть большое количество людей.
Напомним, что ранее главное Следственное управление России возбудило уголовное дело о теракте. По тревоге в столичном регионе подняты ОМОН, СОБР. Сотрудники ГИБДД досматривают машины, у каждого наряда огневая поддержка.
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